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Мошенники начали оставлять QR-коды в общественных местах

Они предлагают пособия для социально незащищённых, выплаты студентам и семьям с детьми

06 февраля 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Заместитель председателя Банка России Герман Зубарев рассказал о том, что мошенники стали использовать новую схему обмана с использованием QR-кодов. Его слова передают "Известия".

"Мы выявили схему обмана с размещением QR-кодов в общественных местах. В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате", – сказал Зубарев. 

По его словам, злоумышленники предлагают получить бесплатную консультацию по пособиям для социально незащищённых, выплаты студентам и семьям с детьми.

Получив необходимую информацию, мошенники просто снимают средства с карт своих жертв.

 

Комментарии 9

  • Снять бронь со всех айтишников и на фронт
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Замечательно что у меня кнопочный телефон. Нет соблазна что то где то сканировать.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • "Снять бронь со всех айтишников и на фронт" --- Гость, а ты что не на фронте до сих пор?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, У бабушки Лукерьи был проводной телефон и ту на кредит приболтали
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, по убеждению
    06 февраля, Гость   Ответить
  • "по убеждению" --- Гость, снять убеждение и на фронт.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, на учёт возьмусь а воевать шишь с маслом...
    06 февраля, Гость   Ответить
  • НУ!?... Сознавайтесь!!!? кто здесь на КуарКодил???!!!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, окопы копать, посуду мыть (что там еще нужно по хозяйству делать).
    06 февраля, Гость   Ответить
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