Мошенники начали оставлять QR-коды в общественных местах
Они предлагают пособия для социально незащищённых, выплаты студентам и семьям с детьми
06 февраля 2023, 10:31, ИА Амител
Заместитель председателя Банка России Герман Зубарев рассказал о том, что мошенники стали использовать новую схему обмана с использованием QR-кодов. Его слова передают "Известия".
"Мы выявили схему обмана с размещением QR-кодов в общественных местах. В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате", – сказал Зубарев.
По его словам, злоумышленники предлагают получить бесплатную консультацию по пособиям для социально незащищённых, выплаты студентам и семьям с детьми.
Получив необходимую информацию, мошенники просто снимают средства с карт своих жертв.
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