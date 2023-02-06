Мошенники начали оставлять QR-коды в общественных местах

Они предлагают пособия для социально незащищённых, выплаты студентам и семьям с детьми

06 февраля 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заместитель председателя Банка России Герман Зубарев рассказал о том, что мошенники стали использовать новую схему обмана с использованием QR-кодов. Его слова передают "Известия".

"Мы выявили схему обмана с размещением QR-кодов в общественных местах. В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате", – сказал Зубарев.

По его словам, злоумышленники предлагают получить бесплатную консультацию по пособиям для социально незащищённых, выплаты студентам и семьям с детьми.

Получив необходимую информацию, мошенники просто снимают средства с карт своих жертв.