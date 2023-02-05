Мошенники обманули воспитательницу из Бийска и украли деньги с кредитки

Женщина хотела найти работу, но напоролась на злоумышленников

05 февраля 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Бийска потеряла деньги при попытке найти работу. Об этом рассказали в МВД.

32-летняя воспитательница нашла объявление от "работодателя". По звонку ей сказали, что могут уточнить всю необходимую для трудоустройства информацию через приложение банка.

Женщина выполняла указания и вводила все коды. С её карты списали пять тысяч рублей.

После этого соискательнице позвонил мужчина, который сказал, что деньги можно вернуть. После выполнения его инструкции с кредитной карты воспитательницы пропало 90 тысяч рублей.