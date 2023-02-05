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Мошенники обманули воспитательницу из Бийска и украли деньги с кредитки

Женщина хотела найти работу, но напоролась на злоумышленников

05 февраля 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительница Бийска потеряла деньги при попытке найти работу. Об этом рассказали в МВД.

32-летняя воспитательница нашла объявление от "работодателя". По звонку ей сказали, что могут уточнить всю необходимую для трудоустройства информацию через приложение банка. 

Женщина выполняла указания и вводила все коды. С её карты списали пять тысяч рублей.

После этого соискательнице позвонил мужчина, который сказал, что деньги можно вернуть. После выполнения его инструкции с кредитной карты воспитательницы пропало 90 тысяч рублей.

 

Комментарии 5

  • Мошенники активизировались. Вчера знакомый дел рассказывал, что ему начали названивать неизвестные: «сын попал в аварию». Причем звонили не только на мобильный (куда можно попасть случайно, методом тыка), но и на городской. Звонили беспрестанно на 2 телефона одновременно, чтобы не было возможности кому-то позвонить или получить звонок. Как раз в день, когда приносят пенсию. Интересно, полиция предпринимает поиски негодяев? Или только в том случае, если вытянули деньги?
    05 февраля, Гость   Ответить
  • У нас случай был ещё хлеще. Были на поминках в кафе. Стали расходиться и кто - то уже дошёл до дома. И тут звонки, что тот или иной попали под машину и увезли в 10ю больницу, нужны деньги. Все переполошились, стали звонить в больницу, там ответили, что по скорой не принимают, стали звонить в Горку, потом уж друг другу. А всем уже по 70 - 80 лет. На деньги никого не развели, но валерьянки выпили много.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • "Вчера знакомый дел рассказывал, что ему начали названивать неизвестные: «сын попал в аварию»."____прочитала как "сын попал в армию".
    07 февраля, Гость   Ответить
  • не понятно,какая связь, трудоустройство и банковские реквизиты!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • трудоустройство и банковские реквизиты! - ну как бы зп сейчас мало кто налом выдает, реквизиты карты все равно работодателю знать нужно. Но раздавать какие-то данные по телефону - это прямо образчик глупости.
    08 февраля, Гость   Ответить
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