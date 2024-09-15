Мошенники начали подделывать приложения для смартфонов

Софт позволяет им получать личные данные пользователя

15 сентября 2024, 10:15, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/11

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, рассказал, что в последнее время участились случаи мошенничества с поддельными приложениями для здоровья.

Злоумышленники создают обманные мобильные приложения, которые, по их словам, помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания.

Однако на самом деле эти приложения могут запрашивать доступ к конфиденциальным данным пользователя, таким как история медицинских обращений или даже банковские данные.

Делают они это под предлогом покупки премиум-функций, пишет РИА Новости.