В Барнауле грабитель вырвал у мужчины сумку с 2 млн рублей

Злоумышленника заключили под стражу

14 сентября 2024, 14:55, ИА Амител

Украденные деньги / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские задержали грабителя, который на улице похитил у мужчины 2 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

47-летний житель Завьяловского района приехал в город с товарищем, чтобы снять в банке крупную сумму денег. Получив наличные на руки, друзья заселились в гостиницу и стали весело проводить досуг.

"В продолжение веселья хозяин денег отправился в развлекательное заведение, а его товарищ пошел в магазин и прихватил с собой сбережения приятеля, побоявшись оставлять их в номере. На улице к нему подошел незнакомец и попросил сигарету, а после сорвал с его плеча сумку, в которой находились банкноты, и скрылся", – рассказали в полиции.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В кратчайшие сроки злоумышленника задержали неподалеку от места преступления. Грабителем оказался 36-летний барнаулец, ранее судимый за кражу и наркотики.

У него изъяли 1,3 млн рублей, остальное мужчина успел потратить на телевизор и два дорогих гаджета. Следователи возбудили уголовное дело. Злоумышленника взяли под стражу.