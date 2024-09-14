В Барнауле грабитель вырвал у мужчины сумку с 2 млн рублей
Злоумышленника заключили под стражу
14 сентября 2024, 14:55, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали грабителя, который на улице похитил у мужчины 2 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
47-летний житель Завьяловского района приехал в город с товарищем, чтобы снять в банке крупную сумму денег. Получив наличные на руки, друзья заселились в гостиницу и стали весело проводить досуг.
"В продолжение веселья хозяин денег отправился в развлекательное заведение, а его товарищ пошел в магазин и прихватил с собой сбережения приятеля, побоявшись оставлять их в номере. На улице к нему подошел незнакомец и попросил сигарету, а после сорвал с его плеча сумку, в которой находились банкноты, и скрылся", – рассказали в полиции.
В кратчайшие сроки злоумышленника задержали неподалеку от места преступления. Грабителем оказался 36-летний барнаулец, ранее судимый за кражу и наркотики.
У него изъяли 1,3 млн рублей, остальное мужчина успел потратить на телевизор и два дорогих гаджета. Следователи возбудили уголовное дело. Злоумышленника взяли под стражу.
17:05:05 14-09-2024
ПУСТОГОЛОВЫЕ.
19:09:04 14-09-2024
гость (17:05:05 14-09-2024) ПУСТОГОЛОВЫЕ.... Нашли друг друга.
19:38:05 14-09-2024
а его товарищ пошел в магазин с сумкой, в которой лежали банкноты, на плече ...
"после он сорвал с его плеча сумку, в которой находились банкноты, и скрылся" ...
– рассказали в полиции - идиотизм какой то
21:53:37 14-09-2024
Страх и ненависть из Завьялово. оспадипрости
02:00:17 15-09-2024
Как он узнал, что в сумке такая сумма денег? Просто соврадение? Все это странно как- то..