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В Барнауле грабитель вырвал у мужчины сумку с 2 млн рублей

Злоумышленника заключили под стражу

14 сентября 2024, 14:55, ИА Амител

Украденные деньги / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Украденные деньги / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские задержали грабителя, который на улице похитил у мужчины 2 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

47-летний житель Завьяловского района приехал в город с товарищем, чтобы снять в банке крупную сумму денег. Получив наличные на руки, друзья заселились в гостиницу и стали весело проводить досуг.

"В продолжение веселья хозяин денег отправился в развлекательное заведение, а его товарищ пошел в магазин и прихватил с собой сбережения приятеля, побоявшись оставлять их в номере. На улице к нему подошел незнакомец и попросил сигарету, а после сорвал с его плеча сумку, в которой находились банкноты, и скрылся", – рассказали в полиции.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В кратчайшие сроки злоумышленника задержали неподалеку от места преступления. Грабителем оказался 36-летний барнаулец, ранее судимый за кражу и наркотики.

У него изъяли 1,3 млн рублей, остальное мужчина успел потратить на телевизор и два дорогих гаджета. Следователи возбудили уголовное дело. Злоумышленника взяли под стражу.

Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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гость

17:05:05 14-09-2024

ПУСТОГОЛОВЫЕ.

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Musik

19:09:04 14-09-2024

гость (17:05:05 14-09-2024) ПУСТОГОЛОВЫЕ.... Нашли друг друга.

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Гость

19:38:05 14-09-2024


а его товарищ пошел в магазин с сумкой, в которой лежали банкноты, на плече ...
"после он сорвал с его плеча сумку, в которой находились банкноты, и скрылся" ...
– рассказали в полиции - идиотизм какой то

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Гость

21:53:37 14-09-2024

Страх и ненависть из Завьялово. оспадипрости

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Гость

02:00:17 15-09-2024

Как он узнал, что в сумке такая сумма денег? Просто соврадение? Все это странно как- то..

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