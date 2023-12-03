Мошенники не смогли украсть 300 тысяч рублей у жительницы Алтайского края
Женщина поняла, что ее пытаются обмануть
03 декабря 2023, 07:30, ИА Амител
48-летняя жительница Бийска смогла уберечь от мошенников 300 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Отмечается, что женщине позвонила девушка, представилась оператором сотовой связи и доложила, что у горожанки заканчивается срок действия абонентского номера.
"По словам звонившей, услугу можно продлить. Для этого менеджер скинет сообщение с кодом, который нужно продиктовать. Женщина все так и сделала, однако после этого у нее не получилось зайти в приложение "Госуслуги". На экране вместо привычной заставки появилось окно с информацией, что учетная запись подверглась мошенническим атакам и указаны номера телефонов для связи со службой поддержки", – рассказали в ведомстве.
Бийчанка позвонила по одному из номеров и ей сказали, что на ее имя взяли в кредит 300 тысяч рублей. И чтобы эти деньги не ушли на посторонние счета, необходимо срочно проехать в отделение банка, снять их и перевести на безопасный счет.
Женщина поехала в банк, сняла деньги, но отправлять не стала. "Она поняла, что так действуют аферисты", – отметили в МВД.
10:37:57 03-12-2023
Байден! Это Байден звонил. Он во всем виноват!
15:24:16 03-12-2023
Гость (10:37:57 03-12-2023) Байден! Это Байден звонил. Он во всем виноват! ... Это звонили жители Свинарники, их огромные пятаки торчат из трубки, а так же слышны стуки копыт в телефонной трубке, всегда угараю на этими звонящими и часто задаю им вопрос, почему русские могут делать калибры из украинских микроволновок и стиралок, а украинцы нет
16:51:10 03-12-2023
Гость (15:24:16 03-12-2023) Это звонили жители Свинарники, их огромные пятаки торчат из ... А ничего что на рубцовских зонах таких же свинок предостаточно? Если ты не в курсе, то и не хрюкай. Наши же все святые! Им уже и мемориальные доски открывают.
11:00:37 03-12-2023
Плохие мошенники если не смошенничали
21:07:31 03-12-2023
Интересно, а как в приложении ГУ смогла появиться заставка о взломе с номерами?
21:16:39 03-12-2023
Повезло женщине. Повелась, но одумалась.