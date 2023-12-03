Мошенники не смогли украсть 300 тысяч рублей у жительницы Алтайского края

Женщина поняла, что ее пытаются обмануть

03 декабря 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

48-летняя жительница Бийска смогла уберечь от мошенников 300 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что женщине позвонила девушка, представилась оператором сотовой связи и доложила, что у горожанки заканчивается срок действия абонентского номера.

"По словам звонившей, услугу можно продлить. Для этого менеджер скинет сообщение с кодом, который нужно продиктовать. Женщина все так и сделала, однако после этого у нее не получилось зайти в приложение "Госуслуги". На экране вместо привычной заставки появилось окно с информацией, что учетная запись подверглась мошенническим атакам и указаны номера телефонов для связи со службой поддержки", – рассказали в ведомстве.

Бийчанка позвонила по одному из номеров и ей сказали, что на ее имя взяли в кредит 300 тысяч рублей. И чтобы эти деньги не ушли на посторонние счета, необходимо срочно проехать в отделение банка, снять их и перевести на безопасный счет.

Женщина поехала в банк, сняла деньги, но отправлять не стала. "Она поняла, что так действуют аферисты", – отметили в МВД.