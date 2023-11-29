Курьер за один день и пенсионерку обманул, и мошенников кинул, и стриптиз посмотрел

Парень должен был забрать деньги, оставить себе процент, а остальное перевести мошенникам, но не сделал этого

29 ноября 2023, 18:02, ИА Амител

В Пермском крае задержали 20-летнего курьера телефонных мошенников, который решил на себя потратить деньги обманутой пенсионерки, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 72-летняя женщина, которой позвонила неизвестная и представилась ее дочерью. Она сказала, что по ее вине в ДТП пострадала беременная девушка и необходимы деньги, чтобы замять дело.

Пенсионерка поверила и передала все имеющиеся сбережения, 174 тысячи рублей, пришедшему через 25 минут курьеру. Лишь после этого она созвонилась с дочерью.

Правоохранители установили личность парня, который должен был забрать деньги, оставить себе процент, а остальное перевести мошенникам, но не сделал этого.

"Он решил ночь провести вместе с другом в стриптиз-клубе. На развлечения молодой человек потратил 100 тысяч рублей. После клуба поехал домой на такси, где забыл смартфон. Таксист передал телефон сотрудникам полиции", – рассказали в ведомстве.

Примечательно, что молодой человек, придя в полицию за своим телефоном, даже не ожидал, что его задержат за мошенничество.