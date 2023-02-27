Мошенники похитили 200 тысяч рублей у 85-летней жительницы Алтайского края

Аферисты утверждали, что внучка потерпевшей якобы попала в ДТП

27 февраля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае мошенники похитили 200 тысяч рублей у 85-летней жительницы села Павловск, рассказали в региональном управлении МВД.

В полицию обратилась 61-летняя дочь потерпевшей, которая рассказала, что её матери на сотовый позвонил незнакомец и, представившись следователем, заявил, что её внучка стала участницей ДТП, в результате которого пострадавшему нужно лечение. И чтобы родственницу не привлекли к уголовной ответственности, нужно заплатить 1 млн рублей.

"Пенсионерка сказала, что располагает только 200 тысячами рублей. Через пару часов к дому женщины прибыл курьер, которому она передала приготовленную сумму. Позже, позвонив дочери, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, так как убедилась, что с внучкой всё в порядке", – рассказали в ведомстве.

В разговоре с полицейскими пенсионерка сказала, что о подобной мошеннической схеме знала, однако и подумать не могла, что такое может случиться с ней.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.