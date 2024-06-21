Мошенники обманули 87-летнего пенсионера из Рубцовска на 250 тысяч рублей

Горожанину сообщили, что его дочь попала в ДТП и нужно платить, чтобы она избежала ответственности

21 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Деньги / Источник фото: pxhere.com

В Рубцовске 87-летний мужчина отдал мошенникам 250 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Пенсионеру позвонил представившийся следователем незнакомец и сказал, что по вине его дочери произошло ДТП, в котором пострадали люди. И чтобы избежать ответственности, необходимо передать деньги молодому человеку.

Мужчина перепугался, собрал сбережения в пакет и отдал приехавшему курьеру. Только потом горожанин решил позвонить дочери, от которой узнал, что с ней все в порядке. Возбуждено уголовное дело.