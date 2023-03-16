Под предлогом оказания интим-услуг обманули 18-летнего жителя Алтая
Молодой человек лишился 38 тысяч рублей
16 марта 2023, 16:01, ИА Амител
18-летний житель Горно-Алтайска лишился 38,4 тысячи рублей после общения с мошенниками. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.
Полицейские установили, что молодой человек нашёл в Сети объявление об оказании интимных услуг и "ради любопытства решил ознакомиться с расценками организации".
"Позвонив по указанному на сайте номеру телефона, он услышал сработавший голос автоответчика. Не дождавшись ответа оператора, положил трубку. В этот же день ему начали поступать звонки с разных номеров. Перезвонив по одному из них, ему ответил неизвестный мужчина, который сообщил, что из-за его ночного звонка якобы случился сбой в системе работы сервиса и материальный ущерб от его действий составил 500 тысяч рублей. Аферист начал угрожать молодому человеку и стал требовать возмещение ущерба", – рассказали в ведомстве.
Поддавшись панике, юноша перевёл на указанный ему счёт 38,4 тысячи рублей. Однако злоумышленник на этом не остановился и продолжал угрожать по телефону и в мессенджере. В итоге юноша осознал, что попался на уловку мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
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