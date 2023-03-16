Да, один из таких случаев произошёл в Бийске. В феврале продавец магазина перечислила выручку телефонным мошенникам.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что вечером на рабочий телефон женщине позвонил незнакомец. Он представился руководителем организации, попросил забрать всю сумму из кассы и оплатить ею рекламные услуги.

Бийчанка дошла до банкомата и перевела на указанный счёт порядка 110 тыс. рублей. Но позже выяснилось, что распоряжений по расчёту от владельцев не было. Горожанка поняла, что её обманули мошенники.