Правда ли, что банки будут возвращать деньги, похищенные аферистами?
Россияне в течение за 30-60 дней смогут вернуть деньги, похищенные мошенниками
16 марта 2023, 08:05, Анастасия Бичакова
Банки смогут возвращать россиянам деньги, похищенные аферистами. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Его внёс депутат Анатолий Аксаков.
Что известно об инициативе и как она поможет вернуть украденную сумму – в разборе amic.ru.
Кому и в какой срок будут возвращать деньги?
Если закон примут, россиянам смогут возвращать деньги, похищенные аферистами.
30 дней выделят на возврат переводов, сделанных без добровольного согласия внутри России. 60 дней – если платёж трансграничный.
Деньги будут возвращать полностью?
Да, деньги собираются возвращать полностью. По законопроекту, банки плательщика и получателя будут проверять операции на мошенничество.
Операции с признаками аферы предлагают не исполнять в течение двух дней, даже при согласии клиента. Уточняется, что столько времени нужно, чтобы осознать обман.
Кто уже предлагал возвращать деньги в течение месяца?
В апреле 2022 года Центробанк предложил установить для кредитных организаций срок возврата похищенных денег – 30 дней.
Но для этого нужно было соответствующее заявление, следовало из поправок в 161-ФЗ "О национальной платёжной системе". Об этом пишет РБК.
"Банк России предлагает установить сроки <...> возмещения. Это необходимо для баланса интересов кредитных организаций и их клиентов", – заявил тогда представитель ЦБ.
Кто и как может вернуть перечисленные деньги?
Вернуть деньги нельзя, если человек сам перевёл их мошенникам или сказал код из СМС, рассказала "Прайму" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Ольга Дайнеко.
Возврат возможен:
- если сумму списали с карты без участия и ведома владельца;
- если он не нарушал правила пользования картой, никому не сообщал коды и пароли, а также не передавал данные карты третьим лицам;
- когда банк не обеспечил безопасность перевода, зная о похищении данных.
Эксперт также рекомендует обращаться в полицию.
На Алтае бывает мошенничество с переводами?
Да, один из таких случаев произошёл в Бийске. В феврале продавец магазина перечислила выручку телефонным мошенникам.
В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что вечером на рабочий телефон женщине позвонил незнакомец. Он представился руководителем организации, попросил забрать всю сумму из кассы и оплатить ею рекламные услуги.
Бийчанка дошла до банкомата и перевела на указанный счёт порядка 110 тыс. рублей. Но позже выяснилось, что распоряжений по расчёту от владельцев не было. Горожанка поняла, что её обманули мошенники.
Возврат денег. Ещё одна инициатива
С 2024 года в России предлагают дистанционно оформлять страховое возмещение по вкладу. Сделать это можно будет и прежним способом: лично в банках-агентах.
"Клиентам не нужно будет заниматься поиском банка-агента", – добавил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивня.
Подробнее об этом – в разборе amic.ru.
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