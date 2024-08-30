Мошенники обманывают пенсионеров при помощи писем на тему пенсии

Цифровой рубль активно используется как предлог для обмана

30 августа 2024, 16:14, ИА Амител

Компьютер / Фото: pxhere.com/ru/photo/1567151

Мошенники активно рассылают пенсионерам сообщения с фишинговыми ссылками, предупреждая о якобы переводе пенсий в цифровые рубли. Тема цифрового рубля активно используется мошенниками, которые просят сообщить код из СМС, чтобы не посещать офис МФЦ.

Большинство пенсионеров предпочитали лично приходить в центры "Мои документы". Сейчас злоумышленники используют фишинговые ссылки, пишет РИА Новости.

Куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова напоминает, что Банк России проводит информационную кампанию по знакомству населения с возможностями и преимуществами цифрового рубля. Но важно помнить, что цифровой рубль проходит тестовый этап, и нет сроков его повсеместного внедрения.

Эксперт подчеркивает, что россияне имеют право самостоятельно решать, в какой форме получать государственные пособия и выплаты. Поэтому никого не обяжут получать пенсию и выплаты в форме, недоступной в их месте жительства.