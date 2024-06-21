Мошенники обманывают жителей Алтайского края под предлогом взносов на СВО

В полиции напомнили, что нельзя переходить по ссылкам от неизвестных источников

21 июня 2024, 16:31, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com

Мошенники в Алтайском крае стали обманывать людей под предлогом взносов на СВО. Об этом сообщили в региональном МВД.

"В связи с распоряжением правительства РФ с вас ежемесячно будет списываться определенная сумма на нужды СВО, а в случае несогласия необходимо перейти по ссылке и отключиться от ежемесячного взноса", – подобный текст рассылают злоумышленники.

Зачастую указывают, что нужно перейти по ссылке, которую дают в сообщении.

Полицейские напомнили, что нельзя переходить по ссылкам, которые приходят от неизвестных лиц, а полученную информацию стоит уничтожить.