Мошенники оформили на Жерара Депардье микрозаем на пять тысяч рублей

Долг висит с февраля прошлого года

28 февраля 2025, 15:17, ИА Амител

Жерар Депардье / Фото: Zuma / TASS / Frederic Kern

В России мошенники оформили на Жерара Депардье микрозаем, и теперь он должен пять тысяч рублей, при этом сумма постоянно увеличивается из-за процентов, сообщает Mash.

"У Депардье российский паспорт с 2013 года. До его данных добрались аферисты из Воронежа. Долг висит с февраля прошлого года", – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 марта граждане России смогут устанавливать самозапрет на получение кредитов. Как подчеркнули авторы закона, это поможет в борьбе с мошенниками.