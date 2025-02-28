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Мошенники оформили на Жерара Депардье микрозаем на пять тысяч рублей

Долг висит с февраля прошлого года

28 февраля 2025, 15:17, ИА Амител

Жерар Депардье / Фото: Zuma / TASS / Frederic Kern
Жерар Депардье / Фото: Zuma / TASS / Frederic Kern

В России мошенники оформили на Жерара Депардье микрозаем, и теперь он должен пять тысяч рублей, при этом сумма постоянно увеличивается из-за процентов, сообщает Mash.

"У Депардье российский паспорт с 2013 года. До его данных добрались аферисты из Воронежа. Долг висит с февраля прошлого года", – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 марта граждане России смогут устанавливать самозапрет на получение кредитов. Как подчеркнули авторы закона, это поможет в борьбе с мошенниками.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Эксперты объяснили, как самозапрет на кредиты поможет в борьбе с мошенниками

Самозапрет начнет действовать уже с 1 марта и станет одним из способов "сопротивления злу"
НОВОСТИОбщество

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Комментарии 5

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Гость

15:30:49 28-02-2025

надо ему найти этих мошенников и навестить их с паяльником утюгом и битой
выбить 20 тысяч

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Гость

15:55:39 28-02-2025

Ага, мошенники! Сам поди взял, когда на бутылку не хватало!

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Гость

17:14:06 28-02-2025

Ало, это Жерар? Назовите пароль от госуслуг и код, три цифры с оборота банковской карты. Мерси боку.

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Musik

21:36:41 28-02-2025

Гость (17:14:06 28-02-2025) Ало, это Жерар? Назовите пароль от госуслуг и код, три цифры... Бонжур тужур

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Гость

19:22:03 01-03-2025

Взял поди кредит на пару пару баттлов и забыл об этом попьяне.

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