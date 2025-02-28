Мошенники оформили на Жерара Депардье микрозаем на пять тысяч рублей
Долг висит с февраля прошлого года
28 февраля 2025, 15:17, ИА Амител
Жерар Депардье / Фото: Zuma / TASS / Frederic Kern
В России мошенники оформили на Жерара Депардье микрозаем, и теперь он должен пять тысяч рублей, при этом сумма постоянно увеличивается из-за процентов, сообщает Mash.
"У Депардье российский паспорт с 2013 года. До его данных добрались аферисты из Воронежа. Долг висит с февраля прошлого года", – говорится в сообщении.
Напомним, с 1 марта граждане России смогут устанавливать самозапрет на получение кредитов. Как подчеркнули авторы закона, это поможет в борьбе с мошенниками.
15:30:49 28-02-2025
надо ему найти этих мошенников и навестить их с паяльником утюгом и битой
выбить 20 тысяч
15:55:39 28-02-2025
Ага, мошенники! Сам поди взял, когда на бутылку не хватало!
17:14:06 28-02-2025
Ало, это Жерар? Назовите пароль от госуслуг и код, три цифры с оборота банковской карты. Мерси боку.
21:36:41 28-02-2025
Гость (17:14:06 28-02-2025) Ало, это Жерар? Назовите пароль от госуслуг и код, три цифры... Бонжур тужур
19:22:03 01-03-2025
Взял поди кредит на пару пару баттлов и забыл об этом попьяне.