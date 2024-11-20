В Барнауле у пенсионерки похитили 9 тысяч рублей под предлогом проверки счетчиков

Женщину попросили скачать якобы приложение "Энергосбыта", которое было заражено вирусом

20 ноября 2024, 11:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Барнауле 71-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, установив приложение "Энергосбыт".

Как сообщили в МВД Алтайского края, женщине позвонил якобы сотрудник компании и предложил выполнить плановую проверку и замену счетчиков. Для этого он отправил горожанке ссылку на приложение, перейдя по которой ее телефон внезапно сбросился до заводских настроек.

"Женщина обратилась за разъяснениями в банк. Там ей сообщили, что с ее счета списано девять тысяч рублей. Как оказалось, пенсионерка установила вредоносную программу. Она дала доступ злоумышленникам к счету и позволила снять деньги", – рассказали правоохранители.

Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета.