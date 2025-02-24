Мошенники от мошенников. В интернете появился новый способ обмана россиян

Злоумышленники делают вид, что спасают вас, а на самом деле воруют деньги

24 февраля 2025, 17:00, ИА Амител

Мошенничество в интернете / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Специалисты ВТБ обнаружили новую мошенническую схему, в рамках которой россияне становятся жертвами обмана через интернет. Когда пользователи начинают подозревать, что их могут обмануть по телефону с использованием социальной инженерии, они начинают искать советы о том, как защититься от подобных атак на форумах во всемирной паутине. Однако вместо полезной информации они натыкаются на ресурсы, на которых активно действуют мошенники. Общение в таких чатах часто приводит к финансовым потерям.

Мошенническая схема работает следующим образом: человек, который ранее неоднократно получал звонки от телефонных мошенников, ищет информацию в интернете о том, как защититься от подобных атак. Он находит сайты с отзывами и мнениями людей, которые столкнулись с различными способами обмана. Однако за этими сайтами могут стоять сами злоумышленники. Проявляя ложную заботу и желание помочь, мошенники убеждают пользователя, что тот действительно был обманут и теперь необходимо срочно защитить его деньги. Следуя указаниям, жертва переводит свои сбережения неизвестным, теряя их.

"Мы ищем информацию в интернете обо всем – от фильмов до рецептов на ужин. К сожалению, для многих россиян сегодня лучшим источником информации по финансовой безопасности остаются чаты и форумы. При этом "советчиками" там могут быть обыкновенные мошенники", – отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

И добавил, что в условиях стресса люди готовы предпринять любые шаги, чтобы защитить свои деньги. Поэтому важно всегда "включать голову", когда речь идет о ваших средствах. Деньги могут быть в безопасности только на счете, открытом непосредственно в банке, а отменить уже проведенный платеж, к сожалению, невозможно.

По словам Дмитрия Ревякина, всегда нужно быть очень внимательным, особенно когда вопрос касается персональных данных и денег. И критически относиться ко всем предложениям, тем более слишком выгодным. Нужно внимательно читать сообщения и пуш-уведомления от банка и ни в коем случае не передавать полученные коды, так как мошенники могут использовать эту информацию для доступа к вашим онлайн-сервисам и вывода средств, включая кредитные.