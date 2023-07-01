Мошенники похитили 120 тысяч рублей у 97-летней жительницы Барнаула

Бабушка передала аферистам 120 тысяч рублей, чтобы выручить дочь, которая якобы сбила девочку

01 июля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульские полицейские ищут злоумышленницу, обманувшую 97-летнюю пенсионерку, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанке позвонила женщина и представилась ее дочерью. Она попросила у бабушки 900 тысяч рублей, так как якобы сбила девочку и теперь ее родне нужно заплатить.

Пенсионерка сказала, что у нее есть только 120 тысяч. Позднее к ней приехал якобы водитель сотрудников полиции, и она передала ему пакет с деньгами.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.