Мошенники используют мятеж ЧВК для обмана россиян

Они всегда используют актуальную повестку для своих махинаций

27 июня 2023, 11:28, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Мошенники используют ситуацию с военным мятежом ЧВК "Вагнер" для новых сценариев обмана, пишут "Известия".

"В Telegram появились аккаунты и каналы, похожие на имеющие отношение к ЧВК и ее создателю. Собирались деньги в помощь бойцам, которые на самом деле уходили мошенникам", – отмечает издание со ссылкой на экспертов.

Для перечисления денег публикуются номера карт и ссылки на электронные кошельки.

Также мошенники отправляют ссылки на каналы с якобы "эксклюзивными" новостями, фото и видео. Однако люди, переходя по ним, предоставляют мошенникам доступ к смартфону – к онлайн-банку и списку контактов.

Эксперты напомнили россиянам, что мошенники всегда используют актуальную повестку для своих махинаций.

Напомним, 23 июня военные колонны ЧВК отправились на Москву. 24 июня, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, колонны развернулись и отправились обратно к линии фронта.