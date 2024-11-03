НОВОСТИПроисшествия

Мошенники похитили 140 тысяч рублей у барнаульской пенсионерки

Возбуждено уголовное дело

03 ноября 2024, 19:45, ИА Амител

Деньги / Источник фото: pxhere.com
Деньги / Источник фото: pxhere.com

Мошенники похитили 140 тысяч рублей у 70-летней жительницы Барнаула, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине через мессенджер позвонила незнакомка, представилась сотрудницей медучреждения и сказала, что пенсионерке необходимо встать на электронный учет в поликлинике.

В итоге горожанка, следуя инструкциям собеседницы, зашла в личный кабинет своего банка и спустя какое-то время экран ее телефона погас, а после гаджет перезагрузился.

Пенсионерка не осознавала, что дала доступ аферистам к своим данным, которые в итоге украли ее сбережения.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета.

Барнаул Происшествия

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

21:39:13 03-11-2024

А не шли бы к чёрту все эти "личные кабинеты", будто специально придуманные для махинаторов! Даже если бы не сама старушка сплоховала, позволив жулью злоупотребить своей некомпетентностью, дошлые проходимцы не преминули бы как-нибудь иначе взломать её "кабинет" и от имени хозяйки вытворить всё что угодно...
Долой же это "цивилизованное" новшество, созданное для виду ради "удобства" клиентов, а на деле облегчающее ворам совершение их преступлений!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:05:10 03-11-2024

зашла в личный кабинет своего банка---- не, ну как надо затупить, чтобы вместо сервиса поликлиники в личный кабинет банка по указке зайти?))

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:15:51 04-11-2024

Гость (23:05:10 03-11-2024) зашла в личный кабинет своего банка---- не, ну как надо зату... Когда будешь 70-летней бабушкой и будешь слабо соображать в нейропсисвязях, тоже доверишься консультантам.
Тебе повезло что не знаком с деменцией у близких стариков

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:10:18 03-11-2024

Долой же это "цивилизованное" новшество----- ну конечно) опять предлагаете по полчаса ждать, пока вы свою мелочевку будете в магазинах и транспорте трясти?)) ну 70 не 100 же лет! Вот меня просто поражают люди, ведущие какие то разговоры с незнакомыми людьми по телефону.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:53 04-11-2024

Гость (23:10:18 03-11-2024) Долой же это "цивилизованное" новшество----- ну конечно) опя...
Народ будет приводить кучу доводов для оправдания своей глупости и темности. Ну хочет он сваливаться в мракобесие, пусть сваливается. И платит, пока есть чем платить.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:27 04-11-2024

Гость (23:10:18 03-11-2024) Долой же это "цивилизованное" новшество----- ну конечно) опя... Они просто очень вежливые, боятся показаться грубыми и первыми прервать разговор. По этикету, кто начал разговор, тот и заканчивает. (Сарказм, если кто не понял). А в реальности у нас была такая, которая так и говорила: "Ну как я ее прерву?" Это было, когда только банки звонила и предлагали кредиты.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:40 04-11-2024

Гость (14:24:27 04-11-2024) Они просто очень вежливые, боятся показаться грубыми и первы...
А показаться полными идиотами никто не боится... Ну и поделом.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:36 04-11-2024

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета... Дальше - тишина!
Хоть бы одна новость, чем закончилось это возбуждение.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров