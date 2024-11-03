Мошенники похитили 140 тысяч рублей у барнаульской пенсионерки
Возбуждено уголовное дело
03 ноября 2024, 19:45, ИА Амител
Деньги / Источник фото: pxhere.com
Мошенники похитили 140 тысяч рублей у 70-летней жительницы Барнаула, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщине через мессенджер позвонила незнакомка, представилась сотрудницей медучреждения и сказала, что пенсионерке необходимо встать на электронный учет в поликлинике.
В итоге горожанка, следуя инструкциям собеседницы, зашла в личный кабинет своего банка и спустя какое-то время экран ее телефона погас, а после гаджет перезагрузился.
Пенсионерка не осознавала, что дала доступ аферистам к своим данным, которые в итоге украли ее сбережения.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета.
21:39:13 03-11-2024
А не шли бы к чёрту все эти "личные кабинеты", будто специально придуманные для махинаторов! Даже если бы не сама старушка сплоховала, позволив жулью злоупотребить своей некомпетентностью, дошлые проходимцы не преминули бы как-нибудь иначе взломать её "кабинет" и от имени хозяйки вытворить всё что угодно...
Долой же это "цивилизованное" новшество, созданное для виду ради "удобства" клиентов, а на деле облегчающее ворам совершение их преступлений!
23:05:10 03-11-2024
зашла в личный кабинет своего банка---- не, ну как надо затупить, чтобы вместо сервиса поликлиники в личный кабинет банка по указке зайти?))
23:15:51 04-11-2024
Гость (23:05:10 03-11-2024) зашла в личный кабинет своего банка---- не, ну как надо зату... Когда будешь 70-летней бабушкой и будешь слабо соображать в нейропсисвязях, тоже доверишься консультантам.
Тебе повезло что не знаком с деменцией у близких стариков
23:10:18 03-11-2024
Долой же это "цивилизованное" новшество----- ну конечно) опять предлагаете по полчаса ждать, пока вы свою мелочевку будете в магазинах и транспорте трясти?)) ну 70 не 100 же лет! Вот меня просто поражают люди, ведущие какие то разговоры с незнакомыми людьми по телефону.
08:49:53 04-11-2024
Гость (23:10:18 03-11-2024) Долой же это "цивилизованное" новшество----- ну конечно) опя...
Народ будет приводить кучу доводов для оправдания своей глупости и темности. Ну хочет он сваливаться в мракобесие, пусть сваливается. И платит, пока есть чем платить.
14:24:27 04-11-2024
Гость (23:10:18 03-11-2024) Долой же это "цивилизованное" новшество----- ну конечно) опя... Они просто очень вежливые, боятся показаться грубыми и первыми прервать разговор. По этикету, кто начал разговор, тот и заканчивает. (Сарказм, если кто не понял). А в реальности у нас была такая, которая так и говорила: "Ну как я ее прерву?" Это было, когда только банки звонила и предлагали кредиты.
15:06:40 04-11-2024
Гость (14:24:27 04-11-2024) Они просто очень вежливые, боятся показаться грубыми и первы...
А показаться полными идиотами никто не боится... Ну и поделом.
09:28:36 04-11-2024
Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета... Дальше - тишина!
Хоть бы одна новость, чем закончилось это возбуждение.