Мошенники похитили 140 тысяч рублей у барнаульской пенсионерки

Возбуждено уголовное дело

03 ноября 2024, 19:45, ИА Амител

Деньги / Источник фото: pxhere.com

Мошенники похитили 140 тысяч рублей у 70-летней жительницы Барнаула, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине через мессенджер позвонила незнакомка, представилась сотрудницей медучреждения и сказала, что пенсионерке необходимо встать на электронный учет в поликлинике.

В итоге горожанка, следуя инструкциям собеседницы, зашла в личный кабинет своего банка и спустя какое-то время экран ее телефона погас, а после гаджет перезагрузился.

Пенсионерка не осознавала, что дала доступ аферистам к своим данным, которые в итоге украли ее сбережения.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета.