Житель Белокурихи перевел мошенникам 30 тысяч рублей в надежде пройти диспансеризацию

Возбуждено уголовное дело

25 октября 2024, 10:45, ИА Амител

Монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Мошенники похитили у жителя Белокурихи 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

69-летнему горожанину позвонил незнакомец, предложил пройти диспансеризацию и убедил перевести накопления.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщили, что мошенники крадут данные российских пользователей Telegram по новой схеме: пишут людям с аккаунта, названного "Советы по безопасности".