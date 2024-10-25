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Житель Белокурихи перевел мошенникам 30 тысяч рублей в надежде пройти диспансеризацию

Возбуждено уголовное дело

25 октября 2024, 10:45, ИА Амител

Монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Мошенники похитили у жителя Белокурихи 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

69-летнему горожанину позвонил незнакомец, предложил пройти диспансеризацию и убедил перевести накопления.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщили, что мошенники крадут данные российских пользователей Telegram по новой схеме: пишут людям с аккаунта, названного "Советы по безопасности".

Мошенники Белокуриха

Комментарии 1

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Гость

21:03:30 25-10-2024

в любой поликлинике бесплатно и запишут и пригласят и пр

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