Житель Белокурихи перевел мошенникам 30 тысяч рублей в надежде пройти диспансеризацию
Возбуждено уголовное дело
25 октября 2024, 10:45, ИА Амител
Монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Мошенники похитили у жителя Белокурихи 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
69-летнему горожанину позвонил незнакомец, предложил пройти диспансеризацию и убедил перевести накопления.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее сообщили, что мошенники крадут данные российских пользователей Telegram по новой схеме: пишут людям с аккаунта, названного "Советы по безопасности".
21:03:30 25-10-2024
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