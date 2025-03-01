Мошенники похитили 15 тысяч рублей у жительницы Рубцовска от лица ее дочери

Полицейские возбудили уголовное дело

01 марта 2025, 11:45, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

46-летняя жительница Рубцовска стала жертвой мошенников. Путем обмана у нее похитили почти 15 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Алтайского края, злоумышленники взломали аккаунт дочери потерпевшей и от ее имени попросили дать в долг.

Теперь оперативники устанавливают личности аферистов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".