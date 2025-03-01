Мошенники похитили 15 тысяч рублей у жительницы Рубцовска от лица ее дочери
Полицейские возбудили уголовное дело
01 марта 2025, 11:45, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
46-летняя жительница Рубцовска стала жертвой мошенников. Путем обмана у нее похитили почти 15 тысяч рублей.
Как сообщили в МВД Алтайского края, злоумышленники взломали аккаунт дочери потерпевшей и от ее имени попросили дать в долг.
Теперь оперативники устанавливают личности аферистов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
21:22:17 01-03-2025
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