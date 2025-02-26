Жительница Павловска неудачно "обезопасила" 116 тысяч рублей от мошенников

Правоохранители возбудили уголовное дело

26 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

24-летняя жительница села Павловск Алтайского края стала жертвой мошенников и лишилась 116 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

Злоумышленники заявили девушке, что ее личный кабинет на "Госуслугах" пытаются взломать и что от ее имени оформили запросы на выпуск кредитных карт. Сельчанку убедили аннулировать эти заявки, лично оформив кредиты.

"Она тут же подала заявку на увеличение лимита карты, в приложении другого банка оформила рассрочку. Далее две суммы со своих счетов в двух банках перевела на счет в третьем и всю сумму, а это 116 тысяч рублей, по рекомендации неизвестного специалиста перечислила на некий мифический "безопасный счет", – рассказали в полиции.

Девушке пообещали вернуть деньги в течение суток, но после перевода связь с мошенниками была потеряна. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба.