Жительница Павловска неудачно "обезопасила" 116 тысяч рублей от мошенников
Правоохранители возбудили уголовное дело
26 февраля 2025, 09:45, ИА Амител
24-летняя жительница села Павловск Алтайского края стала жертвой мошенников и лишилась 116 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.
Злоумышленники заявили девушке, что ее личный кабинет на "Госуслугах" пытаются взломать и что от ее имени оформили запросы на выпуск кредитных карт. Сельчанку убедили аннулировать эти заявки, лично оформив кредиты.
"Она тут же подала заявку на увеличение лимита карты, в приложении другого банка оформила рассрочку. Далее две суммы со своих счетов в двух банках перевела на счет в третьем и всю сумму, а это 116 тысяч рублей, по рекомендации неизвестного специалиста перечислила на некий мифический "безопасный счет", – рассказали в полиции.
Девушке пообещали вернуть деньги в течение суток, но после перевода связь с мошенниками была потеряна. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба.
09:55:22 26-02-2025
Я что-то не пойму, а как новый закон по которому деньги находятся на охлаждении несколько дней.
09:57:24 26-02-2025
Очередная комедь!!!