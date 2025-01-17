Алтайский пенсионер "без очереди" перечислил мошенникам 250 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
17 января 2025, 14:44, ИА Амител
67-летний пенсионер из села Клочки Ребрихинского района отдал мошенникам более 250 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Мужчине позвонила якобы сотрудница пенсионного фонда и заявила, что сельчанину необходимо прийти для создания учетной записи. И чтобы не стоять в очереди, женщина предложила записаться онлайн. Пенсионер согласился и для подтверждения назвал SMS-код от "Госуслуг".
Через некоторое время ему в мессенджере позвонил "сотрудник ФСБ" и заявил, что на мужчину взяли кредит 4 млн и деньги уже у мошенника.
"Незнакомец предложил перевести 300 тысяч рублей для оформления страховки. Потерпевший сумел перевести лишь чуть более 250 тысяч рублей на два счета", – рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности аферистов.
15:35:02 17-01-2025
Да врет он на половину- бабла он хотел подзаработать, а честно стыдно в любви ко мне признаваться
15:41:32 17-01-2025
А что, у жуликов уже очереди?
15:55:41 17-01-2025
НЕ ОТВЕЧАТЬ НА НЕЗНАКОМЫЕ ЗВОНКИ!!! Единственный способ! Если какая-то организация хочет напомнить о необходимости замены документов, пусть отправляет почтовое письмо.
19:10:26 17-01-2025
Гость (15:55:41 17-01-2025) НЕ ОТВЕЧАТЬ НА НЕЗНАКОМЫЕ ЗВОНКИ!!! Единственный способ! Е... Не получается не брать не знакомые номера. Я вот, например, ждала звонка из ДЦ целый месяц. И вынуждена была брать всех подряд. Такого наслушалась!!!