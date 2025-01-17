Алтайский пенсионер "без очереди" перечислил мошенникам 250 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

17 января 2025, 14:44, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

67-летний пенсионер из села Клочки Ребрихинского района отдал мошенникам более 250 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчине позвонила якобы сотрудница пенсионного фонда и заявила, что сельчанину необходимо прийти для создания учетной записи. И чтобы не стоять в очереди, женщина предложила записаться онлайн. Пенсионер согласился и для подтверждения назвал SMS-код от "Госуслуг".

Через некоторое время ему в мессенджере позвонил "сотрудник ФСБ" и заявил, что на мужчину взяли кредит 4 млн и деньги уже у мошенника.

"Незнакомец предложил перевести 300 тысяч рублей для оформления страховки. Потерпевший сумел перевести лишь чуть более 250 тысяч рублей на два счета", – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности аферистов.