Мошенники похитили 300 тысяч рублей у пенсионерки с Алтая под предлогом замены полиса ОМС
Возбуждено уголовное дело
17 января 2025, 11:30, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Пенсионерка из алтайского села Ельцовка под предлогом обновления полиса отдала мошенникам более 300 тысяч рублей, сообщили МВД региона.
62-летней женщине в мессенджере позвонила якобы сотрудница ОМС и заявила о необходимости обновить документ.
"Затем предложила помочь оформить полис через "Госуслуги". Потерпевшая предоставила удаленный доступ к своему телефону и "Госуслугам", после чего ее убедили снять все денежные средства со своего счета и перевести на "безопасный" счет", – рассказали в полиции.
Пенсионерка выполнила просьбу и только потом поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело.
14:38:05 17-01-2025
Мне тоже летом звонили получить новый полис. Не прокатило.
04:39:34 18-01-2025
заколебали нищие пенсионеры, студенты и остальные всякие