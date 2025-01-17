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Мошенники похитили 300 тысяч рублей у пенсионерки с Алтая под предлогом замены полиса ОМС

Возбуждено уголовное дело

17 января 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Пенсионерка из алтайского села Ельцовка под предлогом обновления полиса отдала мошенникам более 300 тысяч рублей, сообщили МВД региона.

62-летней женщине в мессенджере позвонила якобы сотрудница ОМС и заявила о необходимости обновить документ.

"Затем предложила помочь оформить полис через "Госуслуги". Потерпевшая предоставила удаленный доступ к своему телефону и "Госуслугам", после чего ее убедили снять все денежные средства со своего счета и перевести на "безопасный" счет", – рассказали в полиции.

Пенсионерка выполнила просьбу и только потом поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия Мошенники

Комментарии 2

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Гость

14:38:05 17-01-2025

Мне тоже летом звонили получить новый полис. Не прокатило.

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Гость

04:39:34 18-01-2025

заколебали нищие пенсионеры, студенты и остальные всякие

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