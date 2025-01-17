Пенсионерка из Бийска отправила на "безопасный" счет 60 тысяч рублей

Все началось со звонка якобы сотрудника "Энергосбыта"

17 января 2025, 09:31, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске 63-летняя женщина перевела более 60 тысяч рублей на "безопасный" счет, сообщили в МВД Алтайского края.

Пенсионерке через мессенджер позвонил якобы сотрудник "Энергосбыта" и заявил, что ей необходимо поменять счетчик. Для записи на замену он попросил назвать какие-либо личные данные.

Бийчанка назвала аферисту номер страхового полиса. SMS-сообщений с кодами ей не приходило, а других данных женщина не сообщала.

"Через некоторое время в одном из мессенджеров ей стали поступать звонки с неизвестных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками различных служб и правоохранительных органов. В ходе общения неизвестные поясняли, что мошенники получили доступ к банковским счетам. Чтобы обезопасить себя, необходимо все денежные средства перевести на "безопасные" счета, что жертва и сделала", – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.