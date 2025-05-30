Мошенники похитили 35 тысяч рублей у пенсионерки из Барнаула под предлогом замены домофона

Возбуждено уголовное дело

30 мая 2025, 17:20, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Мошенники обманули 65-летнюю жительницу Барнаула под предлогом замены домофона, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине в мессенджере позвонил незнакомец, представился сотрудником компании по обслуживанию домофонов и предупредил, что устройство будут менять и для этого нужно назвать код из SMS.

Пенсионерка выполнила просьбу, после чего ей пришло уведомление о том, что в ее личный кабинет был совершен вход. В сообщении был указан номер для обратной связи, позвонив по которому женщине ответил якобы сотрудник Роскомнадзора.

"По рекомендации злоумышленника заявительница установила приложение и включила демонстрацию экрана. После звонка потерпевшая обнаружила, что с ее банковского счета списано 35 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело.