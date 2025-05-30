Мошенники похитили 35 тысяч рублей у пенсионерки из Барнаула под предлогом замены домофона
Возбуждено уголовное дело
30 мая 2025, 17:20, ИА Амител
Мошенники обманули 65-летнюю жительницу Барнаула под предлогом замены домофона, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщине в мессенджере позвонил незнакомец, представился сотрудником компании по обслуживанию домофонов и предупредил, что устройство будут менять и для этого нужно назвать код из SMS.
Пенсионерка выполнила просьбу, после чего ей пришло уведомление о том, что в ее личный кабинет был совершен вход. В сообщении был указан номер для обратной связи, позвонив по которому женщине ответил якобы сотрудник Роскомнадзора.
"По рекомендации злоумышленника заявительница установила приложение и включила демонстрацию экрана. После звонка потерпевшая обнаружила, что с ее банковского счета списано 35 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
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