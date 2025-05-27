В Барнауле пенсионер "инвестировал" мошенникам 1,5 млн рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело

27 мая 2025, 12:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Барнауле 65-летний пенсионер стал жертвой мошенников и лишился 1,5 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчина увидел рекламу инвестиций, где якобы каждый может заработать 50 тысяч рублей, и связался с "брокером" по указанному номеру. По его просьбе барнаулец зарегистрировался на сайте, открыл ячейку и внес 100 долларов первоначального взноса, после чего для придания достоверности на его счет поступило 1200 рублей.

"Дальше мошенники в течение длительного времени постоянно находились с ним на связи – рассказывали, как легко и с большой выгодой заработать на инвестициях, имитировали доходность вложений на торговых площадках, мотивировали вкладывать все больше денег. В результате 65-летний пенсионер перевел злоумышленникам около полутора миллиона рублей собственных накоплений", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Барнауле 13-летняя школьница перевела аферистам семейные сбережения в размере 792 тысяч рублей.