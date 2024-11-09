Мошенники похитили 95 тысяч у алтайской пенсионерки под предлогом замены счетчиков
Возбуждено уголовное дело
09 ноября 2024, 21:50, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Мошенники обманули пенсионерку из Калманского района Алтайского края от лица "Энергосбыта", сообщили в МВД региона.
Женщине позвонил незнакомец, представился сотрудником компании и заявил, что ей необходимо заменить электросчетчики. Он также скинул ей ссылку на приложение, в котором якобы было нужно записаться для их замены.
Сельчанка установила программу, а затем аферист перезвонил и попросил войти в приложение банка. После этого пенсионерке пришло SMS о списании с ее счета 95 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Комментарии 0