Мошенники похитили 95 тысяч у алтайской пенсионерки под предлогом замены счетчиков

Возбуждено уголовное дело

09 ноября 2024, 21:50, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Мошенники обманули пенсионерку из Калманского района Алтайского края от лица "Энергосбыта", сообщили в МВД региона.

Женщине позвонил незнакомец, представился сотрудником компании и заявил, что ей необходимо заменить электросчетчики. Он также скинул ей ссылку на приложение, в котором якобы было нужно записаться для их замены.

Сельчанка установила программу, а затем аферист перезвонил и попросил войти в приложение банка. После этого пенсионерке пришло SMS о списании с ее счета 95 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".