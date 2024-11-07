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Мошенники воруют деньги у россиян с помощью "Мамонта"

Криминальная схема вновь набирает популярность

07 ноября 2024, 10:14, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru
Следственный комитет России / Фото: amic.ru

В России мошенники снова начали воровать деньги у россиян по криминальной схеме "Мамонт". Об этом сообщает "Вестник Киберполиции России".

Ранее преступники таким способом получали данные банковских карт, предлагая жертвам оформлять доставки товаров с маркетплейсов.

"В новой же схеме злоумышленники не требуют ввода данных банковской карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку", – рассказали в ведомстве.

Программа, вшитая в приложение, перехватывает данные банковской карты и входящие СМС-коды.

В МВД напомнили: на сленге мошенников "мамонтом" называют жертву. Первые случаи применения схемы фиксировали еще в 2019 году.

Новую популярность "Мамонт" обрел из-за активизации покупок на маркетплейсах в преддверии праздников.

Комментарии 5

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Гость

11:39:27 07-11-2024

А че не папонт?

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Musik

13:44:59 07-11-2024

Гость (11:39:27 07-11-2024) А че не папонт? ... Вас на папонта разведут?
Цифры оставьте и ждите - вам позвонят. Карточку держите рядом.

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Гость

18:53:27 07-11-2024

Musik (13:44:59 07-11-2024) Вас на папонта разведут? Цифры оставьте и ждите - вам по...
Много раз пытались. Как отпускные переведут, сразу звонки шквалом обрушиваются. Потом как-то попритихли. Поняли, что с таким "неадекватом" нефиг связываться.

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Гость

21:35:34 07-11-2024

Гость (18:53:27 07-11-2024) Много раз пытались. Как отпускные переведут, сразу звонк... Короче они уяснили, что из-за 20-ти тысяч не стоит напрягаться.))

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Гость

07:21:00 08-11-2024

Гость (21:35:34 07-11-2024) Короче они уяснили, что из-за 20-ти тысяч не стоит напрягать...
Тебе бы такие 20 тыс! ))) Но ты просто других сумм не знаешь.

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