Мошенники воруют деньги у россиян с помощью "Мамонта"

Криминальная схема вновь набирает популярность

07 ноября 2024, 10:14, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

В России мошенники снова начали воровать деньги у россиян по криминальной схеме "Мамонт". Об этом сообщает "Вестник Киберполиции России".

Ранее преступники таким способом получали данные банковских карт, предлагая жертвам оформлять доставки товаров с маркетплейсов.

"В новой же схеме злоумышленники не требуют ввода данных банковской карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку", – рассказали в ведомстве.

Программа, вшитая в приложение, перехватывает данные банковской карты и входящие СМС-коды.

В МВД напомнили: на сленге мошенников "мамонтом" называют жертву. Первые случаи применения схемы фиксировали еще в 2019 году.

Новую популярность "Мамонт" обрел из-за активизации покупок на маркетплейсах в преддверии праздников.