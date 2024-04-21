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Мошенники обманули московскую пенсионерку на 85 миллионов рублей

Женщина вынуждена снимать свою собственную квартиру

21 апреля 2024, 20:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

Мошенники обманом похитили у московской пенсионерки 85 миллионов рублей. Об этом сообщает BAZA.

В сентябре 2023 года Лариса Викторовна получила несколько звонков якобы от сотрудников ГУВД и Сбербанка. Звонившие сообщили, что все ее сбережения находятся в опасности и нужно перевести их в другой банк. Лариса Викторовна доверяла звонившему – Владимиру Новикову, который представился полковником ГУВД.

Затем к Новикову присоединился якобы сотрудник ЦБ Андрей Карпов, который прислал свои документы и интеллигентно разговаривал. В результате Лариса Викторовна сняла три миллиона и отдала их курьеру, который пришел якобы от ЦБ.

Затем мошенники заявили, что квартира пенсионерки находится в опасности и ее лучше продать. Вскоре к ней пришли риелторы и покупатель – московский хирург. Пенсионерка продала ему квартиру за 29 миллионов рублей, взяв еще миллион в долг у подруги. Мошенники обещали вернуть все деньги.

Только в марте Лариса Викторовна обратилась в полицию и прокуратуру, оставшись одна с сыном-инвалидом без жилья и денег. Всю зиму она продавала мебель, чтобы платить аренду новому хозяину квартиры. 

Москва

Комментарии 14

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Вася

20:54:42 21-04-2024

Небедные пенсы в Москве

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dok_CФ

09:46:47 22-04-2024

Вася (20:54:42 21-04-2024) Небедные пенсы в Москве... Она виновата, что квартиры стали такой цены в этом городе и в этом месте..

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Гость

21:17:57 21-04-2024

Кому-то ее жалко?

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Элен без ребят

22:42:10 21-04-2024

Гость (21:17:57 21-04-2024) Кому-то ее жалко?... любому нормальному человеку

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Гость

09:03:46 22-04-2024

Элен без ребят (22:42:10 21-04-2024) любому нормальному человеку... Они там с жиру бесятся... Вам так сильно хочется, тогда жалейте!

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Элен без ребят

12:47:53 22-04-2024

Гость (09:03:46 22-04-2024) Они там с жиру бесятся... Вам так сильно хочется, тогда жале... мелкие завистливые людишки, фу такими быть!

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Гость

11:03:51 22-04-2024

Гость (21:17:57 21-04-2024) Кому-то ее жалко?... Да, мне жалко, в этом государстве старики стали мишенью для мошенников с 90х годов, это уже система, не в одной развитой стране такого беспредела нет, и в этом не виноваты наивные доверчивые старики, в этом виновато государство.

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dok_CФ

08:19:57 22-04-2024

"Хирург" - хороший человек возможно..

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Гость

08:58:53 22-04-2024

А куда деньги за квартиру дела? И у кого она ее теперь снимает? Совсем одинокая?

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Гость

09:43:32 22-04-2024

Гость (08:58:53 22-04-2024) А куда деньги за квартиру дела? И у кого она ее теперь снима... Ты глупый или в 1й класс ходишь? Все деньги отдала мошенникам. И зачем это распространять, чтобы глупые люди ещё и глумились над над несчастными потерпевшими?

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Гость

09:48:41 22-04-2024

хорошие "бабки" у бабки!

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Гость

09:55:13 22-04-2024

А сколько ей лет? Пенсия - понятие растяжимое.

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Гость

10:02:15 22-04-2024

Похоже, здесь тот самый случай - как пришли, так и ушли.

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Гость

12:34:54 22-04-2024

А что не так с расчетами. Там же написано 29, 3 и 1. Всего 85

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