Мошенники обманули московскую пенсионерку на 85 миллионов рублей

Женщина вынуждена снимать свою собственную квартиру

21 апреля 2024, 20:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

Мошенники обманом похитили у московской пенсионерки 85 миллионов рублей. Об этом сообщает BAZA.

В сентябре 2023 года Лариса Викторовна получила несколько звонков якобы от сотрудников ГУВД и Сбербанка. Звонившие сообщили, что все ее сбережения находятся в опасности и нужно перевести их в другой банк. Лариса Викторовна доверяла звонившему – Владимиру Новикову, который представился полковником ГУВД.

Затем к Новикову присоединился якобы сотрудник ЦБ Андрей Карпов, который прислал свои документы и интеллигентно разговаривал. В результате Лариса Викторовна сняла три миллиона и отдала их курьеру, который пришел якобы от ЦБ.

Затем мошенники заявили, что квартира пенсионерки находится в опасности и ее лучше продать. Вскоре к ней пришли риелторы и покупатель – московский хирург. Пенсионерка продала ему квартиру за 29 миллионов рублей, взяв еще миллион в долг у подруги. Мошенники обещали вернуть все деньги.

Только в марте Лариса Викторовна обратилась в полицию и прокуратуру, оставшись одна с сыном-инвалидом без жилья и денег. Всю зиму она продавала мебель, чтобы платить аренду новому хозяину квартиры.