Мошенники похитили у бывшего главы аппарата Госдумы 44 млн рублей

Неизвестный позвонил ему через WhatsApp и представился сотрудником банка

25 апреля 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

У бывшего первого заместителя руководителя аппарата Государственной Думы, подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова мошенники украли 44,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК.

Безверхов обратился в полицию и заявил, что неизвестный позвонил ему через WhatsApp, представился сотрудником банка и получил данные карт под предлогом возврата неправильно переведённых средств.

Отмечается, что в период с 2022 по 2023 год Безверхов долгое время жил на даче, поэтому не знал о краже. Мошенники снимали средства с карты пенсионера крупными суммами и переводили на счета физических лиц.