Мошенники похитили у бывшего главы аппарата Госдумы 44 млн рублей
Неизвестный позвонил ему через WhatsApp и представился сотрудником банка
25 апреля 2023, 10:51, ИА Амител
Фото: unsplash.com
У бывшего первого заместителя руководителя аппарата Государственной Думы, подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова мошенники украли 44,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК.
Безверхов обратился в полицию и заявил, что неизвестный позвонил ему через WhatsApp, представился сотрудником банка и получил данные карт под предлогом возврата неправильно переведённых средств.
Отмечается, что в период с 2022 по 2023 год Безверхов долгое время жил на даче, поэтому не знал о краже. Мошенники снимали средства с карты пенсионера крупными суммами и переводили на счета физических лиц.
10:57:58 25-04-2023
бывает ))))
11:02:08 25-04-2023
Хоть какие-то хорошие новости
11:07:20 25-04-2023
какой-то недалекий подполковник КГБ))))))))
11:16:19 25-04-2023
Ничего скоро ЦБ доберется до заначек всех "честно нажитых непосильным трудом" и спрятать то некуда будет , и бессмысленно ! Цифровизация наше все.
11:16:38 25-04-2023
Ему вошло в привычку постоянно думать о безопасности страны.О своей безопасности он не думал.
11:29:40 25-04-2023
а еще говорят пенсионеры плохо живут
12:01:22 25-04-2023
Гость (11:29:40 25-04-2023) а еще говорят пенсионеры плохо живут... Пенсионер пенсионеру рознь.
11:51:13 25-04-2023
Дядя без палева полляма зелени в крипту вывел
12:41:27 25-04-2023
так и ушли
13:26:23 25-04-2023
Отлично.
15:20:14 25-04-2023
Откровенно скажу- таких людей даже не жалко.