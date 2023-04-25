НОВОСТИПроисшествия

Мошенники похитили у бывшего главы аппарата Госдумы 44 млн рублей

Неизвестный позвонил ему через WhatsApp и представился сотрудником банка

25 апреля 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

У бывшего первого заместителя руководителя аппарата Государственной Думы, подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова мошенники украли 44,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК.

Безверхов обратился в полицию и заявил, что неизвестный позвонил ему через WhatsApp, представился сотрудником банка и получил данные карт под предлогом возврата неправильно переведённых средств.

Отмечается, что в период с 2022 по 2023 год Безверхов долгое время жил на даче, поэтому не знал о краже. Мошенники снимали средства с карты пенсионера крупными суммами и переводили на счета физических лиц.

Мошенники

Комментарии 11

Avatar Picture
гость

10:57:58 25-04-2023

бывает ))))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:08 25-04-2023

Хоть какие-то хорошие новости

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:20 25-04-2023

какой-то недалекий подполковник КГБ))))))))

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:16:19 25-04-2023

Ничего скоро ЦБ доберется до заначек всех "честно нажитых непосильным трудом" и спрятать то некуда будет , и бессмысленно ! Цифровизация наше все.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:38 25-04-2023

Ему вошло в привычку постоянно думать о безопасности страны.О своей безопасности он не думал.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:40 25-04-2023

а еще говорят пенсионеры плохо живут

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:22 25-04-2023

Гость (11:29:40 25-04-2023) а еще говорят пенсионеры плохо живут... Пенсионер пенсионеру рознь.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пахом

11:51:13 25-04-2023

Дядя без палева полляма зелени в крипту вывел

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
как пришли

12:41:27 25-04-2023

так и ушли

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

13:26:23 25-04-2023

Отлично.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий Ерёмин

15:20:14 25-04-2023

Откровенно скажу- таких людей даже не жалко.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров