Мошенники похитили у жителя Барнаула 4 млн рублей
Правоохранители возбудили уголовное дело
25 ноября 2023, 11:31, ИА Амител
Житель Барнаула отдал около 4 млн рублей мошенникам, которые запугали его уголовным делом за переводы в другую страну.
Как сообщили в ГУ МВД Алтайского края, на днях 55-летнему мужчине стали поступать звонки якобы от сотрудников службы безопасности банка и правоохранителей.
"Собеседники уверяли, что от имени заявителя неизвестные взяли кредит на 50 тысяч рублей для перевода в недружественную страну и запугали уголовной ответственностью", – рассказали в ведомстве.
Чтобы избежать преследования, горожанин оформил три кредита в разных банках на сумму около 4 млн рублей и перевел эти деньги на счета злоумышленников.
Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
13:48:22 25-11-2023
По моему мнению, во всех аферах подобного рода задействованы банки. Недавно пришла СМС с номера 900. Банк сообщает, что одна ресурсопоставляющая организация выставила счет; чтобы оплатить, предлагают пройти по ссылке. Возникает вопрос, какое дело Сберу до выставленного счёта, если даже эти ресурсовики держат свой счет в другом банке? Тем более, что никакой задолженности перед этой организацией нет, а Сбер предлагает мне оплатить более тысячи рублей мошенникам.
22:40:21 25-11-2023
Гость (13:48:22 25-11-2023) По моему мнению, во всех аферах подобного рода задействованы... СМС с подменного номера. Звонили так же с номера Сбера, пытались втюхать какой-то продукт. Только сейчас, не мешкая! Иначе упущу свою "удачу". Я в это время как раз находился в отделении зеленых. О чем было сообщено звонящей. Сразу бросила трубку.
15:47:44 25-11-2023
откуда у этих людей деньги?
22:37:26 25-11-2023
Элен без ребят (15:47:44 25-11-2023) откуда у этих людей деньги? ... Так они ж не чекают круглосуточно Амик и не строчат глупые посты. Кредитов он набрал! Читай, все же написано!
19:46:40 25-11-2023
Как так просто и быстро банки выдают кредиты? Логично предположить что банки в доле.