Мошенники похитили у жителя Барнаула 4 млн рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело

25 ноября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Барнаула отдал около 4 млн рублей мошенникам, которые запугали его уголовным делом за переводы в другую страну.

Как сообщили в ГУ МВД Алтайского края, на днях 55-летнему мужчине стали поступать звонки якобы от сотрудников службы безопасности банка и правоохранителей.

"Собеседники уверяли, что от имени заявителя неизвестные взяли кредит на 50 тысяч рублей для перевода в недружественную страну и запугали уголовной ответственностью", – рассказали в ведомстве.

Чтобы избежать преследования, горожанин оформил три кредита в разных банках на сумму около 4 млн рублей и перевел эти деньги на счета злоумышленников.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.