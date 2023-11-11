Сотрудница банка перевела мошеннику 12 млн рублей

Злоумышленника разыскивают полицейские

11 ноября 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Санкт-Петербурге сотрудница банка отдала аферисту 11,7 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в местной полиции.

Установили, что 14 сентября 56-летней горожанке позвонил "правоохранитель" и под предлогом помощи в поимке мошенников убедил ее перевести деньги на продиктованные счета. Вплоть до начала октября она брала в кредит крупные суммы под залог движимого и недвижимого имущества, которые затем и отправляла незнакомцу.

В полицию женщина обратилась при этом только 9 ноября. Дело завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленника разыскивают.

Ранее мошенник запутал жителя Алтайского края финансовыми терминами и похитил 3 млн рублей.