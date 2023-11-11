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Сотрудница банка перевела мошеннику 12 млн рублей

Злоумышленника разыскивают полицейские

11 ноября 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Санкт-Петербурге сотрудница банка отдала аферисту 11,7 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в местной полиции.

Установили, что 14 сентября 56-летней горожанке позвонил "правоохранитель" и под предлогом помощи в поимке мошенников убедил ее перевести деньги на продиктованные счета. Вплоть до начала октября она брала в кредит крупные суммы под залог движимого и недвижимого имущества, которые затем и отправляла незнакомцу.

В полицию женщина обратилась при этом только 9 ноября. Дело завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленника разыскивают.

Ранее мошенник запутал жителя Алтайского края финансовыми терминами и похитил 3 млн рублей.

Происшествия Мошенники Санкт-Петербург

Комментарии 5

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Гость

17:27:55 11-11-2023

В банке она кем работала? Поломойкой?

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Владимир

07:11:50 12-11-2023

До какой степени надо быть ТУПОЙ,что бы более полумесяца " кормить " мошенников!!!

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Гость

11:42:33 12-11-2023

Она с ними в сговоре. Чё не понятного ?

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Гость

12:41:15 13-11-2023

ну судя по риторике, даже если и была в сговоре, то ее провертели, а тех с кем в согворе она толком то и не знала )))

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Гость

13:22:07 25-11-2023

ну тупые всегда будут тупыми мамонт не лох не вымрет

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