Мошенники повесили кредит на жителя Алтая, использовав его старый номер телефона
Еще в феврале мужчина получил письмо из банка о задолженности
14 мая 2025, 11:15, ИА Амител
Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае неизвестные оформили кредиты на 39-летнего жителя Заринска и похитили деньги, сообщает региональное МВД.
Еще в феврале мужчина получил письмо о задолженности по кредиту, сумма которого превышала 100 тысяч рублей.
"Данная задолженность находилась в банке по кредитной карте, перевыпущенной в виртуальную. Аккаунт банка был привязан к старому номеру, который был откреплен и больше в пользовании не находился", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Возбуждено уголовное дело факту "мошенничества с причинением значительного ущерба".
11:26:15 14-05-2025
это вопросы только к банкам и к цб.
три года набиуллина, через АСВ, уничтожала банки средней руки, по всей стране, чтобы по итогу получилась ситуация полного правового беспредела и вольницы для мошенников всех мастей.
здорово! молодцы!
11:54:20 14-05-2025
Гость (11:26:15 14-05-2025) это вопросы только к банкам и к цб.три года набиуллина, ...
ЦБ и набиуллина не создают, как вы пишите, правового беспредела, а живут и работают в нем, как и мы с вами. Ваше обращения нужно отправлять по правильному адресу, т.е. к законотворцам, создающим правовой беспредел и вольницу, которыми успешно пользуются мошенники всех мастей, и не только...
11:54:15 14-05-2025
Мошенники повесили кредит --- кредиты вешают банки. А отсюда вывод. И то, что не хотят запрещать выдачу кредитов без личного присутствия, тоже напрашивается вывод
12:00:42 14-05-2025
Что-то я не понял.
Написано, что номер откреплен. Значит, либо новый номер в банке должен быть привязан, либо вообще у клиента нет никаких отношений с банком. Или я что-то неправильно понял?
12:00:51 14-05-2025
Что за банк, как называется? При перевыпуске сим-карты по правилам ЦБ аккаунт должен блокироваться.
12:19:42 14-05-2025
Так то мошенники просто кинули банк напрямую.
Житель не при делах совершенно.
13:20:12 14-05-2025
54656 (12:19:42 14-05-2025) Так то мошенники просто кинули банк напрямую.Житель не п...
Да, только вот мошенников никто не найдёт, и искать не будет, а человеку, на которого повесили кредит, все мозги сделают. Ещё и попытаются, чтобы он всё возместил, так всем проще...
18:38:29 14-05-2025
Гость (13:20:12 14-05-2025) Да, только вот мошенников никто не найдёт, и искать не б... Читай внимаТЕЛЬНО нашли.
13:26:08 14-05-2025
В десятикратном размере взыскать с банка в пользу РФ сумму всю за этот казус, чтобы больше такого не было. Такие случаи не редки. Раз 20 взыскать и будут тщательнее проверять кому дают кредиты нормальным гражданам или мошенникам.