Мошенники повесили кредит на жителя Алтая, использовав его старый номер телефона

Еще в феврале мужчина получил письмо из банка о задолженности

14 мая 2025, 11:15, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае неизвестные оформили кредиты на 39-летнего жителя Заринска и похитили деньги, сообщает региональное МВД.

Еще в феврале мужчина получил письмо о задолженности по кредиту, сумма которого превышала 100 тысяч рублей.

"Данная задолженность находилась в банке по кредитной карте, перевыпущенной в виртуальную. Аккаунт банка был привязан к старому номеру, который был откреплен и больше в пользовании не находился", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Возбуждено уголовное дело факту "мошенничества с причинением значительного ущерба".