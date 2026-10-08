Мошенники предлагают установить обновление для "Госуслуг", чтобы выманить деньги

Новая схема аферистов строится на срочности и узнаваемых названиях

08 октября 2026, 10:27, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин в беседе с РИА Новости предупредил о новой волне мошеннических схем: злоумышленники выманивают доступ к устройствам под видом установки обновлений для "Госуслуг" или ЕМИАС.

По словам парламентария, преступники маскируются под сотрудников госорганов или медучреждений и настойчиво предлагают установить "обновление". В реальности пользователю присылают вредоносный файл — после его установки мошенники получают контроль над устройством и могут похитить личные данные.

Главная опасность схемы — в эксплуатации доверия, а не только технической неосведомленности граждан. Мошенники используют узнаваемые названия сервисов, заявляют об обязательности и срочности обновления — это сбивает человека с толку.

Антон Немкин напомнил базовые правила защиты: государственные и медицинские сервисы никогда не просят устанавливать приложения по ссылкам из звонков или сообщений.

Скачивать программы следует исключительно из официальных магазинов приложений, а сведения об обновлениях — проверять внутри самих сервисов. Также депутат настоятельно рекомендовал не переходить по ссылкам из подозрительных уведомлений.

Особую уязвимость, как отметил Немкин, демонстрируют пожилые люди: они чаще верят звонящим, которые представляются сотрудниками поликлиник или госучреждений.

Депутат призвал близких поговорить с пожилыми родственниками, доходчиво объяснить, что никакие обновления нельзя устанавливать по телефону, а при любых сомнениях — перезвонить по официальному номеру организации.

Парламентарий подчеркнул, что противостояние подобным аферам — это не только задача кибербезопасности, но и вопрос повышения цифровой грамотности населения. По мере перевода госуслуг и медсервисов в онлайн особенно важно выработать привычку проверять источник информации и не принимать поспешных решений под давлением. Простая проверка сообщения за несколько секунд способна уберечь и персональные данные, и финансы.