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Мошенники представляются сотрудниками МВД и собирают биометрию граждан в Алтайском крае

Злоумышленники выглядят презентабельно и могут носить форму министерства

19 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Мошенники собирают биометрию под предлогом предстоящей "переписи населения" в Алтайском крае. Они представляются сотрудниками МВД, имеют при себе бланки и документы с символикой ведомства, а также могут носить форму министерства.

Согласно сообщению от МВД, которое распространяется в домовых чатах, неизвестные просят сделать фотографию или снять отпечаток пальца.

"При себе имеют ноутбук, биометрическое устройство и список жильцов. Они показывают этот список и просят предоставить всю информацию", – заявили в ведомстве.

А также напомнили, что никаких подобных инициатив со стороны правительства не существует, а передавать кому-либо биометрические данные нельзя. В случае появления таких людей стоит обращаться в настоящую полицию.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 9

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Гость

19:39:21 19-03-2025

Это точно не мусора ?

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Гость

19:42:07 19-03-2025

При появлении у квартиры подобных "обмороков" ст. 38.1 УК РФ при одновременном вызове соответствующих органов работает?

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Гость

20:05:47 19-03-2025

"В случае появления таких людей стоит обращаться в настоящую полицию."- порой бывает сложно различить...

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Гость

20:30:40 19-03-2025

Я свою биометрию уже в поликлинику сдал утром.

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Гость

21:07:31 19-03-2025

Сама биометрия это мошенничество.

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Олег

21:44:33 19-03-2025

Надо их сфотографировать.

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Гость

08:29:25 20-03-2025

Запретите выдачу кредитов без личного присутствия, хватит юлить

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Гость

09:43:09 20-03-2025

А вы видели этот бланк, который приложен к сообщению? Никого не смутило - Казахстанские реквизиты МВД? И текст - удостоверение личности, ИИН (не путать с ИНН)... Но рассылали от души всем подряд бдительные граждане)))

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Александр

20:34:49 20-03-2025

На дурака не нужен нож! Ему с три короба наврешь и он хорош!

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