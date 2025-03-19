Мошенники представляются сотрудниками МВД и собирают биометрию граждан в Алтайском крае
Злоумышленники выглядят презентабельно и могут носить форму министерства
19 марта 2025, 19:30, ИА Амител
Мошенники собирают биометрию под предлогом предстоящей "переписи населения" в Алтайском крае. Они представляются сотрудниками МВД, имеют при себе бланки и документы с символикой ведомства, а также могут носить форму министерства.
Согласно сообщению от МВД, которое распространяется в домовых чатах, неизвестные просят сделать фотографию или снять отпечаток пальца.
"При себе имеют ноутбук, биометрическое устройство и список жильцов. Они показывают этот список и просят предоставить всю информацию", – заявили в ведомстве.
А также напомнили, что никаких подобных инициатив со стороны правительства не существует, а передавать кому-либо биометрические данные нельзя. В случае появления таких людей стоит обращаться в настоящую полицию.
19:39:21 19-03-2025
Это точно не мусора ?
19:42:07 19-03-2025
При появлении у квартиры подобных "обмороков" ст. 38.1 УК РФ при одновременном вызове соответствующих органов работает?
20:05:47 19-03-2025
"В случае появления таких людей стоит обращаться в настоящую полицию."- порой бывает сложно различить...
20:30:40 19-03-2025
Я свою биометрию уже в поликлинику сдал утром.
21:07:31 19-03-2025
Сама биометрия это мошенничество.
21:44:33 19-03-2025
Надо их сфотографировать.
08:29:25 20-03-2025
Запретите выдачу кредитов без личного присутствия, хватит юлить
09:43:09 20-03-2025
А вы видели этот бланк, который приложен к сообщению? Никого не смутило - Казахстанские реквизиты МВД? И текст - удостоверение личности, ИИН (не путать с ИНН)... Но рассылали от души всем подряд бдительные граждане)))
20:34:49 20-03-2025
На дурака не нужен нож! Ему с три короба наврешь и он хорош!