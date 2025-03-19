Мошенники представляются сотрудниками МВД и собирают биометрию граждан в Алтайском крае

Злоумышленники выглядят презентабельно и могут носить форму министерства

19 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Мошенники собирают биометрию под предлогом предстоящей "переписи населения" в Алтайском крае. Они представляются сотрудниками МВД, имеют при себе бланки и документы с символикой ведомства, а также могут носить форму министерства.

Согласно сообщению от МВД, которое распространяется в домовых чатах, неизвестные просят сделать фотографию или снять отпечаток пальца.

"При себе имеют ноутбук, биометрическое устройство и список жильцов. Они показывают этот список и просят предоставить всю информацию", – заявили в ведомстве.

А также напомнили, что никаких подобных инициатив со стороны правительства не существует, а передавать кому-либо биометрические данные нельзя. В случае появления таких людей стоит обращаться в настоящую полицию.