На Алтае пенсионерка хотела помочь соседу обменять бонусы на рубли и потеряла 170 тысяч

Якобы сотрудница банка убедила продиктовать пришедший в сообщении код

19 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули мужчину, однако в результате их действий пострадал не он, а его соседка, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратилась 67-летняя жительница одного из сел Хабарского района, к которой накануне вечером зашел 54-летний сосед и попросил дать ему номер банковской карты.

"Он пояснил, что ему позвонили из банка и предложили обменять бонусы на рубли, при этом попросили номер карты другого человека, чтобы в полном объеме перевести денежные средства", – рассказали в ведомстве.

Женщина дала соседу карту, на которую приходит пенсия. Далее позвонила якобы сотрудница банка и убедила продиктовать пришедший в сообщении код, после этого списалось более 170 тыс. рублей.