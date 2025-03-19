НОВОСТИПроисшествия

На Алтае пенсионерка хотела помочь соседу обменять бонусы на рубли и потеряла 170 тысяч

Якобы сотрудница банка убедила продиктовать пришедший в сообщении код

19 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули мужчину, однако в результате их действий пострадал не он, а его соседка, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратилась 67-летняя жительница одного из сел Хабарского района, к которой накануне вечером зашел 54-летний сосед и попросил дать ему номер банковской карты.

"Он пояснил, что ему позвонили из банка и предложили обменять бонусы на рубли, при этом попросили номер карты другого человека, чтобы в полном объеме перевести денежные средства", – рассказали в ведомстве.

Женщина дала соседу карту, на которую приходит пенсия. Далее позвонила якобы сотрудница банка и убедила продиктовать пришедший в сообщении код, после этого списалось более 170 тыс. рублей.

Фото: Abigail Keenan / unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край Мошенники

Комментарии 7

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Гость

14:33:35 19-03-2025

после этого списалось более 170 тыс. рублей.----- это ж надо было додуматься хранить такую сумму на карте...

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Гость

17:00:52 19-03-2025

Гость (14:33:35 19-03-2025) после этого списалось более 170 тыс. рублей.----- это ж надо... А где надо было хранить? Под диваном?

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Гость

10:14:17 20-03-2025

Гость (17:00:52 19-03-2025) А где надо было хранить? Под диваном?... не на карте храни а на счете ..

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Гость

06:07:45 20-03-2025

Гость (14:33:35 19-03-2025) после этого списалось более 170 тыс. рублей.----- это ж надо...
У меня сумма раз в 10 больше на карте и что? Мне ее в матрас запихать надо?

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Гость

10:02:40 20-03-2025

Гость (06:07:45 20-03-2025) У меня сумма раз в 10 больше на карте и что? Мне ее в м... номерок не продиктуете?

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Горожанин.

10:11:41 20-03-2025

Гость (10:02:40 20-03-2025) номерок не продиктуете?... Отличный юмор! С удовольствием посмеялся. Кстати, прислала она номерок?Поделитесь!

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Гость

17:14:45 19-03-2025

Сбербанк практически не дает пожилым воспользоваться бонусами Сберспасибо. Даже с потерей в 50% не переводят в рубли или не позволяют оплатить ЖКУ (раньше можно было, хотя тоже с потерей половины бонусов), а теперь только через приложение на телефоне, чего у многих нет, потому что пожилые плохо видят на маленьком экране. Чем пользуются мошенники, предлагают помочь решить проблему. Такое впечатление, что Сбер ведет свою политику в их интересах.

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