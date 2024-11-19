Мошенники придумали новый способ кражи денег через Telegram
За счет этой схемы аферисты могут украсть деньги и данные
19 ноября 2024, 10:15, ИА Амител
Мошенники придумали новый способ обмана в мессенджере Telegram через подписки Premium, сообщил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Схему злоумышленники проворачивают следующим образом: крадут чей-то аккаунт и от его имени рассылают контактам сообщения о якобы подаренной Premium-подписке, для получения которой нужно перейти по ссылке.
Переход по ней грозит взломом аккаунта на "Госуслугах" с последствиями в виде кражи денег и личных данных, предостерегает Соловьев.
"Но можно лишиться еще и своего аккаунта в Telegram. Захватив его, аферисты от имени пользователя рассылают просьбы о переводе денег на сгенерированную ими банковскую карту", – добавил он.
Юрист советует лично связываться с дарителем таких подписок и уточнять, действительно ли был подарок.
10:33:59 19-11-2024
новый способ обмана в мессенджере Telegram --- Дурова во Франции попинали, он сдал ключи Франции, они Украине, мошенники активизировались. Потому что демократия
10:35:25 19-11-2024
на сгенерированную ими банковскую карту", – добавил он.***
какой-то новый бред про пользовательскую генерацию банковских карт? Или речь про виртуальную карту?