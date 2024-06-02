Мошенники пытаются обмануть семью Анастасии Заворотнюк

Некоторые представляются мужем умершей актрисы

02 июня 2024, 22:30, ИА Амител

Анастасия Заворотнюк, кадр со съемок / Фото: сообщество Анастасии Заворотнюк во "ВКонтакте"

Злоумышленники вымогают деньги у близких Анастасии Заворотнюк, представляясь членами ее семьи. Об этом родственники актрисы рассказали в соцсетях.

Некоторые мошенники представляются мужем Заворотнюк Петром Чернышевым и просят деньги. При этом родственники Заворотнюк отмечают, что у Чернышева нет аккаунтов в соцсетях.

Заворотнюк скончалась 29 мая на 54-м году жизни. Около пяти лет она боролась с агрессивной форма опухоли головного мозга – глиобластомой.

Ранее стало известно, что ее похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.