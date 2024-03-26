Мошенники пытаются заработать на теракте в "Крокус Сити Холле"
Представители площадки отмечают, что не проводят сбор средств
26 марта 2024, 07:55, ИА Амител
Мошенники активизировались после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказали представители площадки в социальных сетях.
Злоумышленники проводят фишинговую рассылку, в которой сообщают о сборе средств для пострадавших. При этом в "Крокусе" отмечают, что не проводят никаких денежных сборов.
"Не подписывайтесь на сторонние сообщества-фейки. Вся информация публикуется только на официальном сайте Крокус Сити Холла и в социальных сетях", - сказано в сообщении.
Напомним, что сотни барнаульцев собрались вечером 25 марта на "Мемориале Славы" — все для того, чтобы отдать дань памяти жертвам кровавого теракта в Подмосковье. Здесь прошла акция "Журавли", участниками которой стали все регионы России.
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