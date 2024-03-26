Мошенники пытаются заработать на теракте в "Крокус Сити Холле"

Представители площадки отмечают, что не проводят сбор средств

26 марта 2024, 07:55, ИА Амител

Человек со смартфоном / Фото: pxhere.com

Мошенники активизировались после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказали представители площадки в социальных сетях.

Злоумышленники проводят фишинговую рассылку, в которой сообщают о сборе средств для пострадавших. При этом в "Крокусе" отмечают, что не проводят никаких денежных сборов.

"Не подписывайтесь на сторонние сообщества-фейки. Вся информация публикуется только на официальном сайте Крокус Сити Холла и в социальных сетях", - сказано в сообщении.

Напомним, что сотни барнаульцев собрались вечером 25 марта на "Мемориале Славы" — все для того, чтобы отдать дань памяти жертвам кровавого теракта в Подмосковье. Здесь прошла акция "Журавли", участниками которой стали все регионы России.