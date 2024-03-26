Барнаул скорбит. Сотни горожан на "Мемориале Славы" почтили память жертвам теракта

Волонтеры возложили цветы и выложили свечами фигуру журавля, который стал символом акции памяти

26 марта 2024, 07:15, ИА Амител

Акция "Журавли", посвящённая памяти жертв теракта в "Крокусе" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сотни барнаульцев собрались вечером 25 марта на "Мемориале Славы" — все для того, чтобы отдать дань памяти жертвам кровавого теракта в Подмосковье. Здесь прошла акция "Журавли", участниками которой стали все регионы России. Теперь к ней присоединился Барнаул.

Возле "Мемориала Славы" волонтеры возложили цветы и выложили свечами фигуру журавля, который стал символом акции памяти, а также надпись "Барнаул скорбит". Всего было использовано около 700 свечей.

Мероприятие посетили первые лица региона губернатор региона Виктор Томенко, вице-губернаторы Виталий Снесарь, Валерий Усачев, Денис Губин, начальник регионального управления молодежной политики Екатерина Четошникова, депутат АКЗС Татьяна Ильюченко.

"Огромное количество людей, семей с детьми, пришедших по зову сердца, чтобы отдать дань памяти невинно убитым, говорит о единстве нашего народа. В сложные времена, когда случается горе, мы объединяемся и проживаем его вместе, плечом к плечу", — рассказала Екатерина Четошникова.

Участниками акции также стали молодежные организации региона — военно-патриотические клубы, поисковики, реготделение "Бессмертный полк", кадеты, юнармейцы и обычные жители. Всего, несмотря на холод, почтить память пришли несколько сотен человек.

Организатором мероприятия выступило управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края совместно с КГАУ “Краевой дворец молодежи”, АлРО ВОД “Волонтеры Победы”.

"Очень больно за людей. Столько погибших... Это может со всеми произойти, поэтому я не могла не прийти", — поделилась пенсионерка по имени Людмила.

Акция "Журавли", посвящённая памяти жертв теракта в "Крокусе" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Акция "Журавли", посвященная жертвам теракта, стартовала в день траура у здания концертного зала "Крокус Сити Холл". Там появилась проекция уходящих в небо журавлей. Свое название акция получила в честь композиции народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носил концертный зал. Участниками акции уже стали десятки тысяч россиян — они устанавливают силуэты журавлей на аватарки в своих соцсетях, размещают бумажных птиц на окнах, а также возлагают цветы на мемориалы (в том числе стихийные).

Вечером 22 марта в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске ворвались террористы и открыли огонь по людям, которые пришли послушать группу "Пикник". После этого в здании прогремели взрывы и начался крупный пожар. На данный момент известно минимум о 137 погибших. Четверо исполнителей теракта задержаны. Им грозит пожизненное лишение свободы.