Мошенники развели 86-летнюю жительницу Алтая на 300 тысяч рублей
Аферисты действовали по схеме "Ваш родственник попал в ДТП"
11 июля 2023, 12:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Заринске мошенники обманули 86-летнюю пенсионерку, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.
Женщине позвонила якобы родственница и сказала, что виновна в совершении ДТП, в котором пострадал ребенок. А затем попросила передать через знакомого деньги, необходимые для увода от уголовной ответственности и оказания материальной помощи пострадавшей стороне.
В итоге потерпевшая поверила этим словам и отдала подъехавшему водителю 300 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленников разыскивают.
12:50:32 11-07-2023
Подлые твари, издеваются над стариками.