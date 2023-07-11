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Мошенники развели 86-летнюю жительницу Алтая на 300 тысяч рублей

Аферисты действовали по схеме "Ваш родственник попал в ДТП"

11 июля 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Заринске мошенники обманули 86-летнюю пенсионерку, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.

Женщине позвонила якобы родственница и сказала, что виновна в совершении ДТП, в котором пострадал ребенок. А затем попросила передать через знакомого деньги, необходимые для увода от уголовной ответственности и оказания материальной помощи пострадавшей стороне. 

В итоге потерпевшая поверила этим словам и отдала подъехавшему водителю 300 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленников разыскивают.

Мошенники

Комментарии 1

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Гость

12:50:32 11-07-2023

Подлые твари, издеваются над стариками.

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