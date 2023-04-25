НОВОСТИПроисшествия

Мошенники развели двух московских профессоров на 8,5 млн рублей

Злоумышленники использовали стандартную схему с переводом на "безопасный счёт"

25 апреля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Двух профессоров московских вузов обманули мошенники. Об этом сообщает Mash.

Жертвами стали 63-летний профессор МГУ Владимир Безуглов (-7 миллионов) и 85-летний профессор Евгений Складчиков из МГТУ (-1,5 миллиона).

Оба преподавателя повелись на схему с "безопасным счётом". Обратились в полицию, но правоохранители напомнили, что найти преступников в этом случае очень сложно.

Ранее сообщалось, что у бывшего первого заместителя руководителя аппарата Государственной Думы, подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова мошенники украли 44,3 миллиона рублей.

Происшествия

Комментарии 1

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Элен без ребят

16:52:07 25-04-2023

Два уважаемых доктора наук, профессора вообще не интересуются жизнью общества? если бы интересовались, то сто раз бы услышали про телефонных жуликов. Ну нельзя жить только в своем, безусловно прекрасном, мире науки.

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