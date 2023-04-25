Мошенники развели двух московских профессоров на 8,5 млн рублей
Злоумышленники использовали стандартную схему с переводом на "безопасный счёт"
25 апреля 2023, 14:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Двух профессоров московских вузов обманули мошенники. Об этом сообщает Mash.
Жертвами стали 63-летний профессор МГУ Владимир Безуглов (-7 миллионов) и 85-летний профессор Евгений Складчиков из МГТУ (-1,5 миллиона).
Оба преподавателя повелись на схему с "безопасным счётом". Обратились в полицию, но правоохранители напомнили, что найти преступников в этом случае очень сложно.
Ранее сообщалось, что у бывшего первого заместителя руководителя аппарата Государственной Думы, подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова мошенники украли 44,3 миллиона рублей.
16:52:07 25-04-2023
Два уважаемых доктора наук, профессора вообще не интересуются жизнью общества? если бы интересовались, то сто раз бы услышали про телефонных жуликов. Ну нельзя жить только в своем, безусловно прекрасном, мире науки.