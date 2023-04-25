Мошенники развели двух московских профессоров на 8,5 млн рублей

Злоумышленники использовали стандартную схему с переводом на "безопасный счёт"

25 апреля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Двух профессоров московских вузов обманули мошенники. Об этом сообщает Mash.

Жертвами стали 63-летний профессор МГУ Владимир Безуглов (-7 миллионов) и 85-летний профессор Евгений Складчиков из МГТУ (-1,5 миллиона).

Оба преподавателя повелись на схему с "безопасным счётом". Обратились в полицию, но правоохранители напомнили, что найти преступников в этом случае очень сложно.

Ранее сообщалось, что у бывшего первого заместителя руководителя аппарата Государственной Думы, подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова мошенники украли 44,3 миллиона рублей.