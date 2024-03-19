Мошенники развели на деньги звезду сериала "Воронины"

Екатерина Волкова хотела заказать корм для собак, но нарвалась на аферистов

19 марта 2024, 08:31, ИА Амител

Екатерина Волкова с собаками / Фото: соцсети

Российская актриса, звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Shot.

Волкова искала возможность купить корма для собак и нашла группу, в которой продавали корма, официально не поставляемые в Россию. По словам актрисы, ее подкупили фотографии и "отзывы реальных покупателей".

Екатерина связалась с представителями группы и через некоторое время перевела им 50 тысяч рублей.

После этого менеджер, обслуживающий заказ, пропал, а номер для отслеживания товара исчез.

Отметим, что у актрисы три собаки: акита-ину и две дворняжки, одна из которых слепая.