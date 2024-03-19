Мошенники развели на деньги звезду сериала "Воронины"
Екатерина Волкова хотела заказать корм для собак, но нарвалась на аферистов
19 марта 2024, 08:31, ИА Амител
Екатерина Волкова с собаками / Фото: соцсети
Российская актриса, звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Shot.
Волкова искала возможность купить корма для собак и нашла группу, в которой продавали корма, официально не поставляемые в Россию. По словам актрисы, ее подкупили фотографии и "отзывы реальных покупателей".
Екатерина связалась с представителями группы и через некоторое время перевела им 50 тысяч рублей.
После этого менеджер, обслуживающий заказ, пропал, а номер для отслеживания товара исчез.
Отметим, что у актрисы три собаки: акита-ину и две дворняжки, одна из которых слепая.
08:40:57 19-03-2024
Ибо нефиг. Не жалко.
Как передать мошенникам благодарность? )))
Нечего спонсировать терроризм!
Ушли значит ушли, а звзеду, привлечь за попытку связи с организацией призванной в России экстремисской.
08:48:57 19-03-2024
Гость (08:40:57 19-03-2024) Ибо нефиг. Не жалко.
Как передать мошенникам благодарность?...
Полечиться бы тебе
09:28:14 19-03-2024
Гость (08:48:57 19-03-2024) Гость (08:40:57 19-03-2024) Ибо нефиг. Не жалко.
Как ... Себя полечите, и мы на ТЫ не переходили. Ни воспитания ни мозгов.
Пацаны на фронте погибают, а кто то отправляет хохлам деньги, пытаясь хвостатых побаловать импортным кормом через запрещенные соцсети, ушедший товар из страны, и вы этих людей защищаете! Есть у нас куча аналогов, сам сталкивался, кот долго не жрал, но я подобрал и кормлю нашим Алейским кормом, который уверен полезней западной химии. И уж точно все официально и не вовред, не обходя законы, ограничения и прочее.
09:54:20 19-03-2024
Гость (09:28:14 19-03-2024) Гость (08:48:57 19-03-2024) Гость (08:40:57 19-03-2024...
> Ни воспитания ни мозгов
Ну про воспитание надо было думать в момент написания заглавного коммента
10:06:09 19-03-2024
Гость (09:54:20 19-03-2024)
> Ни воспитания ни мозгов
Ну про воспитание надо было д...
Не следует оправдываться, С вами все и так ясно, готовы ради хвостатых, спонсировать зарубежную армию, которая убивает наших парней! Мне с вами неочем больше говорить. Вижу, вас стороной обошло горе, не посетило ваш дом, и вы не знаете, каково это, когда твой близкий человек не вернулся с войны. Вам же главней псину накормить забугорными кормами. Законы нарушить, вякнуть. Жаль вас, в любом случае мирного неба, даже таким как вы.
10:14:25 19-03-2024
Гость (10:06:09 19-03-2024) Гость (09:54:20 19-03-2024)
> Ни воспитания ни моз...
Перестать "спонсировать зарубежную армию" тебе нужно в первую очередь с себя, купив телефон с полностью российской операционкой и компьютер с полностью российской начинкой, чтобы перестать отправлять бигдату для анализа поведения наших граждан в ЦРУ.
10:01:46 19-03-2024
Гость (08:40:57 19-03-2024) Ибо нефиг. Не жалко.
Как передать мошенникам благодарность?...
> Пацаны на фронте погибают, а кто то отправляет хохлам деньги,
А наши православные воцерквлённые граждане нашей богоспасаемой страны никак не могли её развести?
А корм обязательно должен быть из недружественной страны? Может он из Китая от фирмы, побоявшейся санкций? Китайцы в этом плане ничуть не отстают от наших западных партнёров.
А операционка в телефоне вашем, с которого ВЫ сейчас тут в комментах чушь пишете - она чья? Не вражеского ли Гугла или Эппла случайно, которые целиком и полностью под ЦРУ лежат?
Может ВАМ, милейший/милейшая, прежде чем чушь писать и обвинять других в пособничестве терроризму, нужно в первую очередь начать с себя и помимо алейского корма купить Р-телефон, а на комп установить АльтЛинукс?
Конечно же, этого не будет. Ваш "патриотизм" избирателен, и своим-то комфортом вы точно жертвовать не будете ради поддержки отечественного производителя и борьбы с терроистами.
10:10:06 19-03-2024
Гость (10:01:46 19-03-2024) Гость (08:40:57 19-03-2024) Ибо нефиг. Не жалко.
Как ... Есть вещи, без которых нельзя обойтись в данное время, которым нет альтернативы. А без соцсети запрещенной на территории страны на ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ, и без кормов которым ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РУССКИЕ АНАЛОГИ, либо китайские как сами же написали, тут это есть, И не нужно мешать все в один котел. и да.... ЭПЛ гавно, никогда не поддерживал этот бренд и по субьективным причинам, являясь разработчиком отечественного ПО имею на них негативные взгляды, и вынужден вас огорчить, что в отличае от вас, прикладываю все сиды, чтобы наши соотечественники, имели возможность использовать НАШЕ. И вношу свой вклад в развите нашей страны и промышленности, в то время как другие либо срут либо спонсируют гейвропу. Конец дисскуссии.
10:16:47 19-03-2024
Гость (10:10:06 19-03-2024) Гость (10:01:46 19-03-2024) Гость (08:40:57 19-03-2024...
В смысле "вещи, без которых нельзя обойтись"? Это так теперь оправдывется спонсирование терроризма? Двойные стандарты детектед
08:50:30 19-03-2024
Купила бы мяса на эти деньги, да кормила слепую собаку. А зрячих на самовыпас .
09:55:09 19-03-2024
Гость (08:50:30 19-03-2024) Купила бы мяса на эти деньги, да кормила слепую собаку. А з... Людей кусать?
09:51:50 19-03-2024
Кругом одни звезды. Не в кого плюнуть. То один называвший себя звездой не в ту дверь вошел. То одна с мужем младше дочери уехала заграницу и оттуда тявкает как шавка. То одна растяжку делает везде и считает себя супербалериной.
10:55:38 19-03-2024
Это называется "урок на будущее". Образование нынче платное и поэтому 50 рублей - еще не самая высокая плата за науку.
11:04:55 19-03-2024
Прикольно народ в комментах лается. Прям воодушевленно и самозабвенно.
15:34:15 19-03-2024
Гость (11:04:55 19-03-2024) Прикольно народ в комментах лается. Прям воодушевленно и сам... скучно лаятся.. по детски...
13:41:59 19-03-2024
Для нее 50 тр. как мне 5 копеек потерять.