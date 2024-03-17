Никита Кологривый устроил скандал во время фан-встречи в Новосибирске

Актеру не понравилась площадка, организовавшая мероприятие

17 марта 2024, 11:40, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр из видео АСТ-54

Актер Никита Кологривый, известный по роли в сериале "Слово пацана", устроил скандал во время фан-встречи в Новосибирске. Об этом сообщает АСТ-54.

Кологривый нелестно высказался о площадке, где проводилось мероприятие, и заявил, что здесь не умеют встречать гостей.

"Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным", – сказал актер.

В пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области заявили, что с Кологривым случилось небольшое недопонимание, но оно было устранено.