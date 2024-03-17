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Никита Кологривый устроил скандал во время фан-встречи в Новосибирске

Актеру не понравилась площадка, организовавшая мероприятие

17 марта 2024, 11:40, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр из видео АСТ-54
Никита Кологривый / Кадр из видео АСТ-54

Актер Никита Кологривый, известный по роли в сериале "Слово пацана", устроил скандал во время фан-встречи в Новосибирске. Об этом сообщает АСТ-54.

Кологривый нелестно высказался о площадке, где проводилось мероприятие, и заявил, что здесь не умеют встречать гостей.

"Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным", – сказал актер.

В пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области заявили, что с Кологривым случилось небольшое недопонимание, но оно было устранено.

Знаменитости

Комментарии 12

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Гость

12:45:11 17-03-2024

Какой-то он манерный и прихотливый через чур для начинающего и никому не известного артиста. Пьет еще много.

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Гость

16:16:24 18-03-2024

Гость (12:45:11 17-03-2024) Какой-то он манерный и прихотливый через чур для начинающего... Он жириновского играть будет, ему можно))))

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Скептик Сафронов

21:09:43 17-03-2024

Передолбал опять Никитка? Или наоборот не хватило?

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Гость

21:15:18 17-03-2024

Гость (12:45:11 17-03-2024) Какой-то он манерный и прихотливый через чур для начинающего... Нормальный он для нормальных

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Эксперт

22:00:05 17-03-2024

Пик славы пока можно и так а потом всё

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Дмитрий

22:56:58 17-03-2024

Все верно сказал, была давка из за неправильной организации выхода из зала,сам там был подтверждаю, а СМИ все перевернули, что он превереда мол, чушь!!

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Калогривка

03:39:52 18-03-2024

Какой то ноунейм возомнил себя звездой!

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Полина

06:31:43 18-03-2024

Господи, противный жуть, начиная от фамилии, заканчивая гадким характером и нелепой внешностью, вообще не понимаю, что с ним так носятся, абсолютно посредственный артист, точно не Безруков....

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Il1703

12:29:26 18-03-2024

Полина (06:31:43 18-03-2024) Господи, противный жуть, начиная от фамилии, заканчивая гадк... Я думаю вы сами чуть красивей обезьяны , раз за внешность цепляетесь

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гость

08:40:04 18-03-2024

Пригласи свинью за стол, она и ноги на стол)

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Александр

12:29:05 18-03-2024

КалИгривый борзеет много

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Наталья

12:37:27 19-03-2024

Ой, Панин тоже так себя вел и вот что получилось. Бегает где то по Европе с голым задом. Человек просто привлекает к себе внимание и не важно как.

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