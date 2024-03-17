Никита Кологривый устроил скандал во время фан-встречи в Новосибирске
Актеру не понравилась площадка, организовавшая мероприятие
17 марта 2024, 11:40, ИА Амител
Актер Никита Кологривый, известный по роли в сериале "Слово пацана", устроил скандал во время фан-встречи в Новосибирске. Об этом сообщает АСТ-54.
Кологривый нелестно высказался о площадке, где проводилось мероприятие, и заявил, что здесь не умеют встречать гостей.
"Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным", – сказал актер.
В пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области заявили, что с Кологривым случилось небольшое недопонимание, но оно было устранено.
12:45:11 17-03-2024
Какой-то он манерный и прихотливый через чур для начинающего и никому не известного артиста. Пьет еще много.
16:16:24 18-03-2024
Гость (12:45:11 17-03-2024) Какой-то он манерный и прихотливый через чур для начинающего... Он жириновского играть будет, ему можно))))
21:09:43 17-03-2024
Передолбал опять Никитка? Или наоборот не хватило?
21:15:18 17-03-2024
Гость (12:45:11 17-03-2024) Какой-то он манерный и прихотливый через чур для начинающего... Нормальный он для нормальных
22:00:05 17-03-2024
Пик славы пока можно и так а потом всё
22:56:58 17-03-2024
Все верно сказал, была давка из за неправильной организации выхода из зала,сам там был подтверждаю, а СМИ все перевернули, что он превереда мол, чушь!!
03:39:52 18-03-2024
Какой то ноунейм возомнил себя звездой!
06:31:43 18-03-2024
Господи, противный жуть, начиная от фамилии, заканчивая гадким характером и нелепой внешностью, вообще не понимаю, что с ним так носятся, абсолютно посредственный артист, точно не Безруков....
12:29:26 18-03-2024
Полина (06:31:43 18-03-2024) Господи, противный жуть, начиная от фамилии, заканчивая гадк... Я думаю вы сами чуть красивей обезьяны , раз за внешность цепляетесь
08:40:04 18-03-2024
Пригласи свинью за стол, она и ноги на стол)
12:29:05 18-03-2024
КалИгривый борзеет много
12:37:27 19-03-2024
Ой, Панин тоже так себя вел и вот что получилось. Бегает где то по Европе с голым задом. Человек просто привлекает к себе внимание и не важно как.