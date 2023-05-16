НОВОСТИПроисшествия

Мошенники развели жительницу Алейска по схеме "ваш родственник попал в ДТП"

Пенсионерка отдала злоумышленникам 120 тысяч рублей и лишь потом позвонила дочери

16 мая 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

88-летняя жительница Алейска стала жертвой мошенников. Об этом рассказали в региональном МВД.

Пожилой женщине позвонили и сказали, что её дочь, проживающая в Германии, попала в ДТП. Следующий звонок поступил от "адвоката", который предложил заплатить за свои услуги через курьера.

Пенсионерка отдала злоумышленникам 120 тысяч рублей и только после этого позвонила дочери. Та заверила, что с ней всё в порядке.

Тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Алейск Происшествия

Комментарии 4

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Гость

10:58:33 16-05-2023

её дочь, проживающая в Германии --- сразу понятно, что с ней все в порядке

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Гость

11:00:39 16-05-2023

Пенсионерка отдала злоумышленникам 120 тысяч рублей --- каким образом? Ей 88 лет у нее личный кабинет банка в смартфоне? Или она в руки отдала? В статье написано, что ей позвонили по телефону, а не в дверь

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Гость

11:29:45 16-05-2023

"заплатить за свои услуги через КУРЬЕРА."

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Гость

14:50:58 16-05-2023

Да, понятно, курьер звонил уже в дверь. Значит она его видела и он местный

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