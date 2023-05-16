Мошенники развели жительницу Алейска по схеме "ваш родственник попал в ДТП"

Пенсионерка отдала злоумышленникам 120 тысяч рублей и лишь потом позвонила дочери

16 мая 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

88-летняя жительница Алейска стала жертвой мошенников. Об этом рассказали в региональном МВД.

Пожилой женщине позвонили и сказали, что её дочь, проживающая в Германии, попала в ДТП. Следующий звонок поступил от "адвоката", который предложил заплатить за свои услуги через курьера.

Пенсионерка отдала злоумышленникам 120 тысяч рублей и только после этого позвонила дочери. Та заверила, что с ней всё в порядке.

Тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.