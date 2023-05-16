Мошенники развели жительницу Алейска по схеме "ваш родственник попал в ДТП"
Пенсионерка отдала злоумышленникам 120 тысяч рублей и лишь потом позвонила дочери
16 мая 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
88-летняя жительница Алейска стала жертвой мошенников. Об этом рассказали в региональном МВД.
Пожилой женщине позвонили и сказали, что её дочь, проживающая в Германии, попала в ДТП. Следующий звонок поступил от "адвоката", который предложил заплатить за свои услуги через курьера.
Пенсионерка отдала злоумышленникам 120 тысяч рублей и только после этого позвонила дочери. Та заверила, что с ней всё в порядке.
Тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
10:58:33 16-05-2023
её дочь, проживающая в Германии --- сразу понятно, что с ней все в порядке
11:00:39 16-05-2023
Пенсионерка отдала злоумышленникам 120 тысяч рублей --- каким образом? Ей 88 лет у нее личный кабинет банка в смартфоне? Или она в руки отдала? В статье написано, что ей позвонили по телефону, а не в дверь
11:29:45 16-05-2023
"заплатить за свои услуги через КУРЬЕРА."
14:50:58 16-05-2023
Да, понятно, курьер звонил уже в дверь. Значит она его видела и он местный