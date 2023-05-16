Житель Алтайского края разводил на деньги пенсионерок из Тамбова

В преступной схеме он выполнял роль курьера, приезжающего за наличкой

16 мая 2023, 07:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

23-летнего жителя Алтайского края задержали полицейские в Тамбове по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает портал "Топ 68".

Молодой человек участвовал в преступной схеме, связанной с "разводом" на деньги.



Пожилым людям звонили, говорили, что их родственники в беде, и просили крупные суммы. Уроженец Алтайского края играл роль курьера, приезжающего за наличкой.

Одна из жертв отдала злоумышленникам 300 тысяч рублей, ещё одна – 100 тысяч.