Житель Алтайского края разводил на деньги пенсионерок из Тамбова
В преступной схеме он выполнял роль курьера, приезжающего за наличкой
16 мая 2023, 07:56, ИА Амител
Фото: unsplash.com
23-летнего жителя Алтайского края задержали полицейские в Тамбове по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает портал "Топ 68".
Молодой человек участвовал в преступной схеме, связанной с "разводом" на деньги.
Пожилым людям звонили, говорили, что их родственники в беде, и просили крупные суммы. Уроженец Алтайского края играл роль курьера, приезжающего за наличкой.
Одна из жертв отдала злоумышленникам 300 тысяч рублей, ещё одна – 100 тысяч.
09:38:31 16-05-2023
Обидно за земляка. Роль у него в бизнесе какая-то лоховская была, щас будет за всех тарабанить. Наверно в школе плохо учился?