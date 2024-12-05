Мошенники разыграли "настоящий спектакль" и украли миллион у барнаульской пенсионерки
Возбуждено уголовное дело
05 декабря 2024, 12:22, ИА Амител
Более одного миллиона рублей перевела мошенникам 62-летняя жительница Барнаула, сообщили в МВД Алтайского края.
Как сообщила пенсионерка, мошенники разыграли перед ней "настоящий спектакль" с множеством ролей.
Сначала ей позвонила якобы сотрудница соцфонда и заявила, что горожанке неправильно рассчитали трудовой стаж, необходимо записаться в электронную очередь и назвать код из SMS для внесения корректировок, что пенсионерка и сделала.
В дальнейшем ей позвонил лжесотрудник Роскомнадзора и сказал, что ранее с пенсионеркой общались мошенники и с помощью сообщенного кода они оформили доверенность на ее имя.
Затем другой собеседник заявил о необходимости срочно защитить свои сбережения и перевести все деньги на "безопасный счет".
"Напуганная женщина стала следовать всем указаниям звонивших. Она перевела свои личные накопления и часть кредитных средств по реквизитам злоумышленников, общая сумма составила более одного миллиона рублей", – рассказали в ведомстве.
После этого женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
12:32:38 05-12-2024
Она перевела свои личные накопления и часть кредитных средств по реквизитам злоумышленников///И разумеется банк не знает чей это счет, во цирк какой
13:27:44 05-12-2024
Гость (12:32:38 05-12-2024) Она перевела свои личные накопления и часть кредитных средст... цирк у тебя в голове. Деньги переводятся на счета дропа, а дальше в соседнюю страну через btc
16:09:45 05-12-2024
Гость (13:27:44 05-12-2024) цирк у тебя в голове. Деньги переводятся на счета дропа, а д... А ты почитай закон, умник, банк должен в резерве операцию 3 дня продержать
16:37:28 05-12-2024
Гость (16:09:45 05-12-2024) А ты почитай закон, умник, банк должен в резерве операцию 3 ... Ты никогда деньги электронно не переводила? Через сколько времени они оказываются у получателя с момента перевода? И что за закон такой?
12:59:55 05-12-2024
Просто дура !
14:14:23 05-12-2024
гость (12:59:55 05-12-2024) Просто дура !... Деньги перевели с помощью просто банка. Что за банк такой умный, что сразу отслюнявил пенсионерке крупную сумму?
17:13:46 05-12-2024
гость (12:59:55 05-12-2024) Просто дура !...
Прикиньте, а в Педучилище таких возрастных училок просто пруд пруди! И они еще чему-то учат. Смех да и только. Специалитет у них!!!
20:54:21 07-12-2024
Другое дело - откуда у простой бабуси миллион😳, если пенсия всего ничего😁