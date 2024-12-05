Мошенники разыграли "настоящий спектакль" и украли миллион у барнаульской пенсионерки

Возбуждено уголовное дело

05 декабря 2024, 12:22, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Более одного миллиона рублей перевела мошенникам 62-летняя жительница Барнаула, сообщили в МВД Алтайского края.

Как сообщила пенсионерка, мошенники разыграли перед ней "настоящий спектакль" с множеством ролей.

Сначала ей позвонила якобы сотрудница соцфонда и заявила, что горожанке неправильно рассчитали трудовой стаж, необходимо записаться в электронную очередь и назвать код из SMS для внесения корректировок, что пенсионерка и сделала.

В дальнейшем ей позвонил лжесотрудник Роскомнадзора и сказал, что ранее с пенсионеркой общались мошенники и с помощью сообщенного кода они оформили доверенность на ее имя.

Затем другой собеседник заявил о необходимости срочно защитить свои сбережения и перевести все деньги на "безопасный счет".

"Напуганная женщина стала следовать всем указаниям звонивших. Она перевела свои личные накопления и часть кредитных средств по реквизитам злоумышленников, общая сумма составила более одного миллиона рублей", – рассказали в ведомстве.

После этого женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.