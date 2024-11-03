На Алтае тракторист перевел мошенникам почти 800 тысяч рублей

Деньги мужчина взял в кредит

03 ноября 2024, 17:35, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 50-летний тракторист из села Карабинка Солтонского района перевел мошенникам почти 800 тысяч рублей, сообщили в полиции Бийска.

Мужчине позвонили якобы из банка и сказали, что через его счет преступники перевели крупную сумму в недружественную страну, а потом заявили, что от его лица оформлены заявки на кредиты.

Чтобы избежать ответственности за чужие махинации и перекрыть долги, сельчанину предложили оперативно набрать займов и внести все на "безопасный счет".

"Мужчина четко следовал инструкциям из телефона. В течение двух недель он ездил в бийские отделения разных банков, получал наличные и закидывал их через банкомат. Семью в происходящее не посвящал и хранил все в тайне. После исполнения последних указаний прошло более двух дней. На связь никто не выходил. У жителя села возникли сомнения в правильности своих действий и он обратился в полицию", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. При этом отмечается, что потерпевший ранее получал памятки, беседовал с полицейскими и читал в интернете о схемах мошенников.