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У жертв мошенников появилась возможность не платить по взятым кредитам

Люди могут пройти через процедуру банкротства

15 сентября 2024, 14:50, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827326
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827326

Кибермошенники ежегодно похищают у жителей России 15-16 миллиардов рублей, несмотря на принимаемые властями и силовиками меры. Об этом сообщает "Российская газета".

Для борьбы с этим явлением было введено упрощенное внесудебное банкротство, которое можно инициировать через МФЦ и бесплатно. За время действия этого механизма было проведено более 63 тысяч процедур, а общая сумма списанных долгов превысила 14,7 миллиарда рублей.

Минэкономразвития по поручению президента России Владимира Путина проработало вопрос расширения условий для данной процедуры. За десять месяцев с ноября 2023 года воспользоваться ею смогли более 40 тысяч граждан, половина из которых – пенсионеры.

Мошенники кредит

Комментарии 6

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Абалдеть

15:09:07 15-09-2024

То есть жертва мошенников не освобождается априорно от чужих обязательств? А во имя мошенников должна еще лишиться всего имущества, обанкротившись? Абалдеть.

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Элен без ребят

15:55:20 15-09-2024

а я знаю кто покроет убытки банкиров и это не страховщики

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Musik

17:04:25 15-09-2024

Элен без ребят (15:55:20 15-09-2024) а я знаю кто покроет убытки банкиров и это не страховщики... Лохи?

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Гость

17:42:30 15-09-2024

Musik (17:04:25 15-09-2024) Лохи? ... Новые заемщики...

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Musik

23:27:58 15-09-2024

Гость (17:42:30 15-09-2024) Новые заемщики...... МММ? Да ну, все ж тренинги прошли, финграмоте обучились, эксперты все уровня 88, и такой тупой развод? Что, так?

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Гость

07:54:25 16-09-2024

У жертв мошенников появилась возможность не платить по взятым кредитам --- думаю они так и делали. Их через суд скорее всего пробовали заставить, но не факт что получалось. По факту они ни у кого ничего не брали. Банк кому-то что то отдал, не проверяя, тут вины банка столько же

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