У жертв мошенников появилась возможность не платить по взятым кредитам

Люди могут пройти через процедуру банкротства

15 сентября 2024, 14:50, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827326

Кибермошенники ежегодно похищают у жителей России 15-16 миллиардов рублей, несмотря на принимаемые властями и силовиками меры. Об этом сообщает "Российская газета".

Для борьбы с этим явлением было введено упрощенное внесудебное банкротство, которое можно инициировать через МФЦ и бесплатно. За время действия этого механизма было проведено более 63 тысяч процедур, а общая сумма списанных долгов превысила 14,7 миллиарда рублей.

Минэкономразвития по поручению президента России Владимира Путина проработало вопрос расширения условий для данной процедуры. За десять месяцев с ноября 2023 года воспользоваться ею смогли более 40 тысяч граждан, половина из которых – пенсионеры.