У жертв мошенников появилась возможность не платить по взятым кредитам
Люди могут пройти через процедуру банкротства
15 сентября 2024, 14:50, ИА Амител
Кибермошенники ежегодно похищают у жителей России 15-16 миллиардов рублей, несмотря на принимаемые властями и силовиками меры. Об этом сообщает "Российская газета".
Для борьбы с этим явлением было введено упрощенное внесудебное банкротство, которое можно инициировать через МФЦ и бесплатно. За время действия этого механизма было проведено более 63 тысяч процедур, а общая сумма списанных долгов превысила 14,7 миллиарда рублей.
Минэкономразвития по поручению президента России Владимира Путина проработало вопрос расширения условий для данной процедуры. За десять месяцев с ноября 2023 года воспользоваться ею смогли более 40 тысяч граждан, половина из которых – пенсионеры.
15:09:07 15-09-2024
То есть жертва мошенников не освобождается априорно от чужих обязательств? А во имя мошенников должна еще лишиться всего имущества, обанкротившись? Абалдеть.
15:55:20 15-09-2024
а я знаю кто покроет убытки банкиров и это не страховщики
17:04:25 15-09-2024
Элен без ребят (15:55:20 15-09-2024) а я знаю кто покроет убытки банкиров и это не страховщики... Лохи?
17:42:30 15-09-2024
Musik (17:04:25 15-09-2024) Лохи? ... Новые заемщики...
23:27:58 15-09-2024
Гость (17:42:30 15-09-2024) Новые заемщики...... МММ? Да ну, все ж тренинги прошли, финграмоте обучились, эксперты все уровня 88, и такой тупой развод? Что, так?
07:54:25 16-09-2024
У жертв мошенников появилась возможность не платить по взятым кредитам --- думаю они так и делали. Их через суд скорее всего пробовали заставить, но не факт что получалось. По факту они ни у кого ничего не брали. Банк кому-то что то отдал, не проверяя, тут вины банка столько же