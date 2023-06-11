Мошенники стали чаще звонить жителям Алтайского края

Злоумышленники могут говорить, что в отношении жертвы проводится проверка

11 июня 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Следователи предупредили жителей Алтайского края о том, что мошенники стали активнее. Об этом рассказали в региональном СК.

Отмечается, что злоумышленники могут представляться не только сотрудниками банков, но и представителями правоохранительных органов. Они заявляют, что в отношении жертвы якобы проводится проверка.

Следователи напомнили, что правоохранители уведомляют о процессуальном статусе в письменном виде, а не по телефону.