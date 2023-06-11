Мошенники стали чаще звонить жителям Алтайского края
Злоумышленники могут говорить, что в отношении жертвы проводится проверка
11 июня 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Следователи предупредили жителей Алтайского края о том, что мошенники стали активнее. Об этом рассказали в региональном СК.
Отмечается, что злоумышленники могут представляться не только сотрудниками банков, но и представителями правоохранительных органов. Они заявляют, что в отношении жертвы якобы проводится проверка.
Следователи напомнили, что правоохранители уведомляют о процессуальном статусе в письменном виде, а не по телефону.
02:37:40 12-06-2023
Массовое самоубийство телефонных мошенников ?
02:42:43 12-06-2023
Живём в век великих достижений науки и техники , использовать психотронику в адрес телефонных мошенников , индивидуально , именно в отношении их . Нормальное явление . Скоро придут времена , что аж не у кого не будет возможности уйти от наказания за содеянное правонарушение , это правильно .
02:49:10 12-06-2023
Телефонные мошенники совершая преступления , располагают на содействие им правоохранительными органами что в отношении их не будут применяться технологии психотронные ? То есть телефонные мошенники полагаются что их подельниками будут силовые структуры ? Психотроника только в отношении законопослушных граждан применяется ?
02:58:20 12-06-2023
Телефонный мошенник , просто напросто , должен сразу выброситься в окно незамедлительно , Или всю оставшуюся жизнь убегать от психотроники .
03:03:55 12-06-2023
Пальчик на ноге сведёт "безымянный без кольца" у телефонного мошенника , за его преступные деяния в наказание , и до тех пор пока не придёт в полицию с повинной пальчик на ноге не выздоровит . Есть и такой вариант .
03:24:57 12-06-2023
Пальчики на ногах у телефонных мошенников станут прям крестиками , крестиками , и это всё у телефонных мошенников будет продолжаться до тех пор пока не придут с явкой с повинной в полицию за свои делишки .
03:39:09 12-06-2023
У телефонных мошенников начнётся РАК неизлечимый . Чем не метод наказать мошенников такой болезнью ?